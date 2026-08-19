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Adin Licina Germany 2025Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus: el Avellino aprieta por el talento Licina; opción de cesión

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A. Licina

El club irpino sigue la pista del joven de la Juventus Next Gen

El Avellino no abandona la pista de Adin Licina. El mediapunta de la generación de 2007 de la Juventus Next Gen lleva semanas en el punto de mira del club irpino, decidido a dar un paso más para intentar vestirlo de biancoverde.


Licina realizó parte de la preparación estival junto al primer equipo de la Juventus, trabajando también bajo las órdenes de Luciano Spalletti. Sin embargo, el joven talento ha vuelto a estar a disposición de la Next Gen, con la que ya ha tenido minutos en la Coppa Italia de Serie C.


  • Según informa TuttoJuve.com, en la jornada de ayer el director deportivo del Avellino, Mario Aiello, mantuvo una reunión con la Juventus para hacer balance de las condiciones de una posible cesión del jugador. Además, por parte de Licina habrían llegado señales alentadoras: el mediapunta habría manifestado su disposición a tomar en consideración el destino irpino.


    Una apertura que podría acelerar la negociación. En las próximas horas está prevista una nueva reunión entre Aiello y los agentes del futbolista de 2007, con el objetivo de encontrar un acuerdo y definir los próximos pasos de la operación.


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