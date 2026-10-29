El día después de la derrota ante el Genoa, en la Continassa se produjo un duro cara a cara del consejero delegado y director general de la Juventus, Giovanni Carnevali, con el equipo y con Luciano Spalletti escuchando unos tonos que Gazzetta.it califica de «directos, por decirlo suavemente»: así no se puede seguir, este momento es inaceptable, pero el grupo de trabajo no se toca. En resumen, esas son las reflexiones del club trasladadas a quienes deben recibirlas, y deben hacerlo cuanto antes, según informa la edición digital del diario.
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Juventus: duro cara a cara entre Carnevali y el equipo, que se marcha de concentración de cara al Napoli
Próximos partidos
La Juventus se concentrará a partir de mañana en el JTC Continassa, su cuartel general, de cara al partido contra el Napoli del domingo por la noche. Carnevali ha pedido a Bremer y sus compañeros una reacción inmediata, tanto en los resultados como en la actitud dentro de los partidos: ahora todos están llamados a dar las respuestas que necesitan los propietarios, el club y los aficionados.
Desde mañana, por tanto, todos quedarán concentrados a la espera del veredicto del campo: el resultado del partido contra el Napoli será decisivo para el futuro de Spalletti en el banquillo.
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