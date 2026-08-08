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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus: Di Gregorio sigue siendo un problema; ahora el nuevo portero es una urgencia absoluta

Juventus
Fichajes
M. Di Gregorio

Ante el Inter, actuación incierta y torpe de Di Gregorio, como la temporada pasada. ¿Cómo se está moviendo la Juventus en el mercado?

Hasta hoy, la pretemporada de la Juventus había dejado señales más que positivas en lo que respecta al apartado de ‘goles encajados’, ya que en los cuatro primeros amistosos la portería del equipo de Luciano Spalletti había permanecido imbatida: Basilea-Juventus 0-0, Standard de Lieja-Juventus 0-1, Juventus-Niza 2-0 y Chelsea-Juventus 0-1. Tanto Michele Di Gregorio como Mattia Perin habían ofrecido buenas actuaciones, aunque protegidos por una defensa que había concedido pocas ocasiones a los rivales para rematar a puerta.


Hoy, en cambio, la derrota sufrida por la Juventus por 2-1 en el derbi de Italia disputado en Perth, Australia, ha hecho reaparecer viejos fantasmas y, a exactamente dos semanas del inicio del campeonato de Serie A, ha hecho si cabe aún más urgente un esfuerzo por parte de la directiva en el mercado para brindarle cuanto antes a Spalletti un nuevo portero titular.



  • Di Gregorio, mal contra el Inter

    En el partido perdido contra el Inter, en el primer gol del Inter, obra de Dimarco, Di Gregorio quizá se lanza con un ligero retraso, pero las principales culpas son de quien deja libre al jugador del Inter para apuntar y rematar sin oposición desde el área. En el segundo gol, de Diouf, en cambio, las culpas de Di Gregorio son evidentes: en el remate a bocajarro, aunque no imparable, del jugador del Inter, el intento de parada por parte del guardameta de la Juventus es torpe e inseguro, y el balón acaba en la red. El intento fallido de parada de Di Gregorio hizo aflorar de inmediato los todavía recientes recuerdos de las muchas imprecisiones en las que el jugador nacido en 1997 había incurrido la pasada temporada, y recordamos, por ejemplo, los partidos de San Siro contra el Inter y del Allianz contra el Como.





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  • SOS portero: qué pasa en el mercado de fichajes

    En el mercado, cuando faltan tres semanas para que concluya la campaña de fichajes, en la portería la Juventus sigue bloqueada con Di Gregorio, Perin y Pinsoglio. El problema es que el segundo y el tercero (Perin y Pinsoglio) terminan contrato dentro de un año, y el titular, Di Gregorio, con contrato hasta 2029, no satisface a Spalletti ni al club, y es casi un separado en casa, también a la luz del clamoroso caso que, en el mes de julio, tuvo como protagonista a su agente. Hasta ahora, la Juventus no ha logrado encontrar ni una salida para Di Gregorio ni un nuevo portero titular.


    Los principales objetivos, Alisson y el Dibu Martínez, se han esfumado, y otras soluciones (como Vicario) no convencen del todo. La última idea es fichar a Suzuki cedido por el Paris Saint Germain, si el club francés comprara al japonés al Parma. Pero ¿de verdad una sociedad como la Juventus quiere refundar un equipo ganador con un portero, uno de los puestos cruciales visto lo que ocurrió la pasada temporada, cedido?


    En las próximas horas veremos qué soluciones encontrarán Carnevali, Massara y Ottolini para el puesto en el que la Juventus tiene mayor necesidad de intervenir. A comienzos del mercado, la del portero era una necesidad apremiante, casi una emergencia: ahora se puede decir que se ha transformado en una urgencia.



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