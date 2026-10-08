Juventus, decir adiós a Woltemade en enero es complicado: solo hay dos soluciones

La Juventus está mirando al mercado para intentar regalarle en enero a Luciano Spalletti un delantero centro con características distintas a las de Kolo Muani, pero también a las de Nick Woltemade. El atacante alemán, llegado en calidad de cedido desde el Newcastle al final del mercado estival, no ha logrado hasta ahora imponerse ni hacerse con un papel convincente en la rotación de Luciano Spalletti.

Sustituirlo por otro goleador es un plan que la Juventus está valorando, pero lo que complica esta solución es un detalle que coloca a Woltemade ante una disyuntiva clara, ya que no podrá valorar otras opciones distintas de Newcastle y Juventus.