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Emanuele Tramacere

Traducido por

Juventus: de Brozovic a Bissouma, está el problema de las listas para el sustituto de Locatelli a coste cero

Juventus
M. Brozovic
I. Bennacer
Y. Bissouma
T. Ndombele
Fichajes
AC Milán
Lazio

La baja del capitán de Italia abre un vacío enorme en el centro del campo para la Juventus, que, sin embargo, no puede sustituirlo con un jugador libre sin tener que hacer otro descarte.

No hacía falta. Luciano Spalletti encaja la enésima lesión de larga duración de la temporada 2026/2027 y, tras las bajas de Yildiz y Thuram, se ve obligado muy a su pesar a renunciar durante casi 5 meses también al capitán ManuelLocatelli.

El centrocampista se ha operado de la rodilla y su ausencia abre inevitablemente una brecha en una línea en la que la Juventus ya se había visto "obligada" a rehabilitar a Douglas Luiz y a mantener casi a regañadientes también a Teun Koopmeiners. Hoy a ambos hay que considerarlos prácticamente titulares porque las hipótesis de un fichaje inmediato como agente libre están chocando inevitablemente con un nuevo problema reglamentario.


  • Brozovic y no solo

    El nombre más candente, también porque fue objeto de largas negociaciones durante el verano y sigue vivo en los planes de la Juventus, es el del ex del Inter Marcelo Brozovic. El croata, por el que también está interesada la Lazio, se ha quedado sin contrato tras el fin de su vínculo con el Al Nassr y está buscando un club para continuar su carrera, regresando, por qué no, precisamente a Italia.

    Los otros perfiles propuestos en Turín, informa Tuttosport, son los de Yves Bissouma, sin equipo tras su adiós al Tottenham; Ismael Bennacer, que quedó libre tras su salida del Milan pero ya tiene encarrilada su llegada a Catar; y, por último, Tanguy Ndombele, que pasó por Italia en el Napoli y está libre tras su adiós al Niza.

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  • EL PROBLEMA DE LAS LISTAS

    Sin embargo, el problema de Locatelli para la Juventus es mucho más amplio. Porque la composición de las plantillas debe hacerse siguiendo criterios rígidos e importantes tanto a nivel económico (el salario que habría que dar al eventual golpe de mercado a coste cero afectaría a los delicados equilibrios de la masa salarial de la Juventus, ya bajo la lupa de la UEFA) como a nivel técnico-reglamentario.

    Y precisamente a nivel reglamentario, el centrocampista italiano representaba un jugador "particular" para la Juventus en la cuestión de las listas entregadas a la UEFA (no sustituible) y a la Serie A. Locatelli es, de hecho, un jugador "FIGC trained", es decir, formado en las categorías inferiores de los clubes italianos, y ocupa uno de los 4 cupos dedicados a este tipo de jugadores.

  • Para un «extranjero» hace falta otro recorte

    La lista de la Serie A se puede modificar y actualizar, pero para sustituir a Locatelli por un jugador "extranjero", o mejor dicho no formado en las categorías inferiores italianas, como Brozovic y los otros perfiles citados, haría falta efectuar otro descarte.

    La Juventus debería excluir a un jugador extranjero, además del hecho de que, después de Año Nuevo, en esa lista tendrá que volver a entrar también el ya excluido Khephren Thuram.

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