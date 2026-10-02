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David Atletico MadridGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Juventus, David sí, Openda no: qué jugadores son “rescatables” para salvar el balance económico

Juventus

Las palabras del consejero delegado Carnevali volvieron a señalar a esos jugadores cedidos que podrían salvar al club de una venta importante el próximo verano.

El consejero delegado de la Juventus, Giovanni Carnevali, fue claro en su larga intervención en el Festival dello Sport de Trento: el club turinés tiene dos objetivos estratégicos para su balance a lo largo de esta temporada. El primero está estrechamente ligado a los resultados deportivos, porque sin la clasificación para la próxima Champions será un «baño de sangre». El segundo está vinculado al mercado y a los límites del fair play financiero, por lo que deberán completarse algunas ventas.

Para salvar al club de una salida ilustre de los jugadores que actualmente forman parte de la plantilla, según Carnevali, podría bastar, además del puesto de Champions, con el traspaso definitivo, a través de las opciones de compra ya acordadas, de esos jugadores que hoy están cedidos y lejos de la Continassa. Pero ¿quiénes son y cuánto dinero podrían aportar a las arcas de la Juventus?


  • Openda no, David sí

    Los dos nombres más importantes siguen siendo, obviamente, los de los dos delanteros fichados hace un año y enviados este verano a jugar lejos de la Juventus.

    Lois Openda y Jonathan David están, sin embargo, en dos situaciones diferentes, ya que el primero está cedido al Lyon sin opción de compra fijada y, por tanto, tendrá un peso de casi 30 millones en el balance a 30 de junio de 2027, caso opuesto para el canadiense, por el que el Atlético tiene una opción de compra de 25 millones de euros.

  • Di Gregorio, Miretti y Joao Mario

    Luego está Michele Di Gregorio, por quien el Bournemouth tiene una opción de compra de 12,7 millones más 1,5 en bonus, Fabio Miretti, al que el Besiktas puede fichar en propiedad por 13 millones de euros, y también Joao Mario, que pasó a la Fiorentina, que podrá quedárselo pagando 9,5 millones de euros a la Juventus.

  • El caso Adzic

    Entre los jugadores que podrían salir también está Vasiljie Adzic, que está explotando en un Sassuolo que tiene una opción de compra de 12 millones de euros y por el que la Juventus tendría una opción de recompra de 13,7 millones.

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  • 72 millones

    Si todo saliera adelante, y excluyendo del cálculo a Openda (que no tiene una cifra prefijada) y la no recompra de Adzic, la Juventus podría obtener de sus descartes un total de 72,2 millones de euros. Lo suficiente para compensar los ingresos no percibidos de la Champions 2026/27.

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