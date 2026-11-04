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Días importantes para Kenan Yıldız. Según informa hoy Tuttosport, el turco ha concluido su largo periodo de trabajo en el JMedical. El dolor en el pie izquierdo persiste, pero es perfectamente soportable, como demuestran sus excelentes resultados en las últimas pruebas físicas a las que se ha sometido. Por eso, la próxima semana debería empezar a trabajar sobre el campo. Por supuesto, lo hará por separado, sin el grupo, pero es un paso importante para empezar a vislumbrar su regreso, que todavía no está cerca. Para verlo jugar un partido oficial habrá que esperar al menos un mes, pero ya se ha dado el primer paso. Con el ex del Bayern se avanzará poco a poco, sin prisas ni riesgos. Las cargas de trabajo aumentarán con el paso de los días y se gestionarán en función de cómo responda su cuerpo.