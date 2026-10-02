Amistoso hoy para la Juventus de Luciano Spalletti contra la Cremonese en la Continassa. Para la ocasión, Spalletti debe prescindir de los internacionales, pero puede contar con dos jugadores de vuelta tras sus respectivas lesiones: Andrea Cambiaso y Lloyd Kelly. No está, en cambio, el nuevo fichaje,Norberto Neto, todavía en fase de readaptación física. Entre los jugadores convocados por Spalletti también hay numerosos jóvenes, entre ellos dos hijos de exfutbolistas: Davide Marchisio, nacido en 2009, y Alfonso Montero, nacido en 2007, hijos respectivamente de Claudio y Paolo, dos leyendas de la Juventus. En cuanto a la Cremonese de Fabio Pecchia, todas las miradas están puestas en Adin Licina, nacido en 2007 y propiedad de la Juventus y cedido a la Cremonese, que ha dejado muy buenas sensaciones en este inicio de temporada en la Serie B y en la Coppa Italia. Al final de la primera parte, en la que dio una asistencia para el gol, Licina acudió al J|Medical tras un golpe en la mano derecha recibido durante el partido.





El partido se decidió por un gol de Bonazzoli en la primera parte, tras asistencia de Licina. Para la Juventus, un penalti reclamado en la primera mitad, por un contacto sospechoso de Luperto sobre Kolo Muani, y después, en el final del partido, un poste (Durmisi) y un larguero (Guerra). En la Juventus, en la segunda parte también entraron al campo, entre otros, Marchisio JR y Montero JR. Las buenas noticias para Spalletti llegan por el regreso a los terrenos de juego de Cambiaso (alineado como centrocampista central) y Kelly, mientras que algunas dudas llegan de Kolo Muani, que también hoy tuvo muchas dificultades en el área, sin encontrar nunca el camino hacia el disparo a portería.









JUVENTUS-CREMONESE 0-1

GOLEADORES: 12' Bonazzoli (C)



