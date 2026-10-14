La Juventus ha anunciado la lista de convocados para el partido contra el Celta de Vigo, previsto para mañana y correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la Europa League. Boga se queda en casa, pese a que esta mañana se entrenó con el grupo. Además de Boga, faltan los lesionados de larga duración Yildiz, Locatelli y Grabara. Tampoco están los jugadores no inscritos: Zhegrova, Milik, Rugani, Thuram y Ekhator (estos dos últimos, también lesionados).





También está el último fichaje, Neto, que se perdió por sanción el desplazamiento a Cagliari. En la lista figura también Zeki Celik, que esta mañana se había entrenado por separado en la Continassa.



