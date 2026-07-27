«Ya tenemos dos porteros, queremos competitividad y estamos buscando otro portero. Ya veremos, hay muchos que ahora van a encontrar nuevos destinos. Dibu Martínez es uno de ellos y probablemente pueda cambiar de equipo, pero nosotros tenemos que hacer un mercado atento y prudente, no tenemos muchísimas posibilidades de gastar mucho dinero». Luciano Spalletti, al término del triunfo en el amistoso contra el Standard de Lieja, habló así sobre el mercado y la situación de la portería, cuyo titular la próxima temporada no será ni Di Gregorio ni Perin, que se han alternado en los dos primeros amistosos. El primer nombre de la lista es el del argentino, subcampeón del mundo, por quien todavía no hay acuerdo con el Aston Villa.