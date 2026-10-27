Su doblete contra el Napoli le sirvió a la Roma para mantener el equilibrio en un partido complicado que mantiene vivos los sueños de los hombres de Gian Piero Gasperini de remontar en la lucha por el Scudetto. Sin embargo, Leonardo Balerdi podría haber seguido este duelo a distancia como espectador, en lugar de vivirlo como protagonista. De hecho, a principios del verano pasado, la Juventus estuvo muy cerca de ficharlo.
Juventus: Comolli quería a Balerdi en la Juventus
COMOLLI SE HABÍA MOVIDO
Según Tmw, el entonces consejero delegado Damien Comolli había puesto en su punto de mira al defensa argentino. El Marsella aún esperaba evitar sanciones de la UEFA y, por aquellos días, la Roma negociaba por Greenwood, que después pasó al Fenerbahce.
La operación con el jugador estaba encarrilada, pero las ventas que no se concretaron y la revolución en la directiva que llegó poco después por voluntad de John Elkann dieron al traste con cualquier negociación.
FÓRMULA CON LA ROMA
Al final del mercado de fichajes, tras quedarse bloqueado en Marsella, Balerdi ha elegido a la Roma para su futuro.
La Roma ha alcanzado un acuerdo para su fichaje en calidad de cedido con una opción de compra fijada en 16 millones de euros, que puede pasar a ser obligatoria si el defensa juega al menos 45 minutos en el 55 % de los partidos.
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