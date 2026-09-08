Juventus, centro del campo hecho añicos: el mercado de los agentes libres y la solución Owusu, el pequeño Davids criado en Vinovo

Entre las soluciones internas, resulta atractiva la que contempla el ascenso de forma permanente al primer equipo del jugador de la generación 2005 Augusto Seedorf Owusu, que también participó en los amistosos de verano del equipo de Luciano Spalletti. Owusu es un patrimonio del club, un futbolista criado desde niño entre las paredes de Vinovo, salvo un paréntesis cedido a la Reggiana en la etapa del Primavera, hasta la Next Gen y la Continassa.





Owusu es un centrocampista central box to box, más interior que mediocentro defensivo, con capacidad de recuperación y de llegada. Aunque se llame 'Seedorf', Owusu tiene características técnicas y físicas más parecidas a las de otro neerlandés, uno que hizo historia en la Juventus: Edgar Davids. En esta fase delicada, hasta el mercado de enero, podría ser una solución para Spalletti para paliar la emergencia a la espera de la reapertura del mercado.



