Juventus celebra una reunión extraordinaria de su consejo de administración en directo: se despide a Damien Comolli y llega Giovanni Carnevali

Tuttosport revela que las últimas horas en la Juve fueron frenéticas y derivaron en el cambio de cúpula directiva. Según el diario turinés, el director general francés Damien Comolli ya intuía su salida y veía que este extraño verano acabaría mal. Su posición, ya débil, se hundió tras los fracasos en las negociaciones por Bernardo Silva y Alisson, el lío con Brahim Díaz y las dificultades con el Atlético para fichar a Sorloth. Hoy, en la reunión extraordinaria del consejo de administración, se oficializará su salida bajo la mirada de Antonio Belloni, el “supervisor” designado para controlar sus movimientos en estos últimos meses decisivos.





El consejero independiente de la Juventus, cercano a Bernard Arnault, fundador de LVMH, lo supervisó y sacó sus propias conclusiones. Asistió a todas las reuniones entre Elkann y Spalletti, y después entre el técnico y el propio Comolli (especialmente tras el enfrentamiento posterior al derbi). Su ausencia se notó en las últimas citas de mercado, aunque las operaciones siguieron formalmente bajo su mando. Elkann buscaba un plan B sólido y lo encontró en Giovanni Carnevali.







