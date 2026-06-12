Tuttosport revela que las últimas horas en la Juve fueron frenéticas y derivaron en un cambio radical en la cúpula directiva. Según el diario turinés, el director general francés Damien Comolli ya intuía su salida y preveía un verano complicado. Su posición, ya débil, se hundió tras los fracasos en las negociaciones por Bernardo Silva y Alisson, el caso Brahim Díaz y las dificultades con el Atlético para fichar a Sorloth. Hoy, en la reunión extraordinaria del consejo, se oficializará su salida bajo la mirada de Antonio Belloni, el “supervisor” designado para controlar sus movimientos en estos últimos meses.





El consejero independiente de la Juventus, cercano a Bernard Arnault, fundador de LVMH, lo supervisó y sacó sus propias conclusiones. Asistió a todas las reuniones entre Elkann y Spalletti, y después entre el técnico y el propio consejero delegado (especialmente tras la discusión posderbi). Su ausencia se notó en las últimas citas de fichajes, aunque las operaciones siguieron formalmente bajo su mando. Elkann buscaba un plan B sólido y lo encontró en Giovanni Carnevali.







