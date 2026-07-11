Juventus: Carnevali y Spalletti acuerdan superar los errores de Comolli y Giuntoli

A dos días de la concentración previa a la pretemporada, prevista para el lunes 13, el mercado de fichajes de la Juventus sigue en las nubes. Al menos en lo que respecta a los jugadores, porque en cuanto a los directivos ha habido mucho movimiento. En pocas semanas ha cambiado de idioma: del francés de Damien Comolli y François Modesto al italiano de Giovanni Carnevali y Frederic Massara, que se suman a Giorgio Chiellini y Marco Ottolini para conformar un equipo directivo totalmente italiano. John Elkann ha impulsado otro cambio radical, y ahora toca esperar para ver los resultados de los nuevos planes.



