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CM grafica Goretzka 16 9Getty Images

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Juventus: Carnevali y Massara se reúnen con los agentes de Goretzka. Esta es la petición del centrocampista, exjugador del Bayern de Múnich

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Juventus: Carnevali y Massara analizan el mercado de fichajes de jugadores sin contrato: Goretzka se suma a Kessie

La Juventus quiere reforzar el centro del campo con un mediocampista experimentado y líder. Ya en enero la Juventus negoció con Kessie, pero no hubo acuerdo económico. Ahora, tras quedar libre del Al-Ahli, el centrocampista marfileño ha aplazado las ofertas de Arabia Saudí para priorizar a la ‘Vecchia Signora’. Pide un contrato de tres años a 5 millones netos por temporada. Massara evalúa otras opciones, entre ellas Leon Goretzka, también libre.

  • LA PETICIÓN DE GORETZKA

    Tras largas negociaciones con el Milan, Leon Goretzka busca nuevo destino después de dejar el Bayern de Múnich. La Juventus ha retomado los contactos con la agencia Roof, que representa al centrocampista alemán, y le ofrece 7 millones de euros netos alaño más un bonus de 10 millones por fichaje.

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  • SATISFACCIÓN CONFIRMADA

    Kessie, por su físico y su conocimiento de nuestra liga, parte con ventaja sobre el gigante alemán, que sigue en la lista tras los últimos contactos. Además, a Goretzka le gustaría jugar la Champions el próximo curso, aunque la Juventus sigue siendo un destino muy atractivo aunque no haya máxima competición internacional.

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