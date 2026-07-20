Juventus: Carnevali y Massara se reúnen con los agentes de Goretzka. Esta es la petición del centrocampista, exjugador del Bayern de Múnich

La Juventus quiere reforzar el centro del campo con un mediocampista experimentado y líder. Ya en enero la Juventus negoció con Kessie, pero no hubo acuerdo económico. Ahora, tras quedar libre del Al-Ahli, el centrocampista marfileño ha aplazado las ofertas de Arabia Saudí para priorizar a la ‘Vecchia Signora’. Pide un contrato de tres años a 5 millones netos por temporada. Massara evalúa otras opciones, entre ellas Leon Goretzka, también libre.