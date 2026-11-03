Juventus, Carnevali: «¿Otro Cristiano Ronaldo? Ficharemos a quien podamos».

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Giovanni Carnevali, consejero delegado de la Juventus, también habla de fichajes y planificación durante la asamblea de accionistas de la Juventus celebrada hoy: «Hace falta planificación, trabajar con los jóvenes y apostar por la identidad italiana. Tenemos potencial; el proyecto abarca el primer equipo, la Next Gen y la cantera. ¿Ficharemos al Balón de Oro (en respuesta a una pregunta sobre Cristiano Ronaldo, N. de la R.)? Ficharemos a quien podamos», según informa Sportmediaset. « No critico a quien me precedió; todos podemos equivocarnos. Prometo compromiso y seriedad. Los aficionados nos ayudan en los momentos difíciles y debemos mostrarles respeto».

Carnevali añade: «Conocemos las dificultades. Tenemos un acuerdo transaccional con la UEFA que no nos permite hacer lo que querríamos, pero nos esforzaremos por hacer de la Juve un gran club».