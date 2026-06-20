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CM grafica Juventus Inside Carnevali 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus: Carnevali ficha al nuevo Tevez y surge una duda: ¿quién es Yildiz?

Juventus
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Opinion
K. Yildiz

El nuevo director general de la Juve debe vender y fichar, pero, sobre todo, hacer soñar a los aficionados. Y tiene un problema más.

Giovanni Carnevali lleva una semana en la Juventus y ya dirige su mercado de fichajes. El nuevo consejero delegado tiene varios frentes abiertos y mucho trabajo este verano. Su principal límite es claro: debe generar al menos 12-13 millones en plusvalías antes del 30 de junio y alcanzar traspasos por 100 millones hasta 2027. Su reto es vender y comprar bien, algo que ni Giuntoli ni Comolli lograron: gastaron mucho y obtuvieron poco.


Luciano Spalletti ha pedido lo esencial: renovar a Dusan Vlahovic, fichar a dos o tres jugadores de experiencia y calidad, y vender a quienes no han demostrado ser “de la Juve” en los momentos clave de la temporada que acabó sin Champions. Comolli había dado largas en los primeros días tras el final del campeonato, hasta llegar a la ruptura, primero con Spalletti y luego con Elkann.


  • LAS TAREAS DE CARNEVALI

    Para Carnevali tampoco será fácil. Con Vlahovic se habla de una última oferta de 8 millones por temporada, solución que solo pospondría el problema un año y, en cualquier caso, parece poco probable. Los fichajes soñados por Spalletti, como Bernardo Silva, Alisson o Lewandowski, se cayeron tras quedarse fuera de la Champions. En cuanto a las salidas, ceder a Koopmeiners, Zhegrova u Openda será complicado. Solo David, tras su paso por el Mundial,podría generar plusvalía al llegar gratis.


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  • UN GOLPE A TEVEZ

    Más allá de cuentas y proyectos, la Juventus y su afición necesitan soñar tras años de decepciones. Por eso, para Carnevali sería clave presentar un fichaje de impacto, un nombre importante y sorpresivo que hasta ahora haya pasado desapercibido para los expertos en el mercado. Mientras el Inter domina el mercado italiano y se lleva a los jugadores más destacados —como hizo la Juve de Marotta con Higuaín y Pjanic—, la Vecchia Signora debe responder con un golpe de efecto. Recordemos el fichaje de Tevez en 2013: aunque aquella Juventus ya había ganado dos Scudetti, ese golpe de efecto la impulsó aún más y devolvió la ilusión a su afición. Algo similar es lo que, hoy, club y seguidores necesitan.


  • ¿QUIÉN ES YILDIZ?

    Porúltimo, Carnevali y Spalletti deberán animar y apoyar a Yildiz desde el primer día de la pretemporada. El ‘10’ de la Juventus brilló durante gran parte de la temporada,pero decayó al final y luego fracasó en el Mundial con Turquía, eliminada tras dos partidos. Con 21 años, ya no es un niño: basta ver a Bouaddi, marroquí de 18 años, triunfando en Estados Unidos. La próxima temporada deberá demostrar quién es realmente a la Juve y al mundo.