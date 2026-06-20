Giovanni Carnevali lleva una semana en la Juventus y ya dirige su mercado de fichajes. El nuevo consejero delegado tiene varios frentes abiertos y mucho trabajo este verano. Su principal límite es claro: debe generar al menos 12-13 millones en plusvalías antes del 30 de junio y alcanzar traspasos por 100 millones hasta 2027. Su reto es vender y comprar bien, algo que ni Giuntoli ni Comolli lograron: gastaron mucho y obtuvieron poco.





Luciano Spalletti ha pedido lo esencial: renovar a Dusan Vlahovic, fichar a dos o tres jugadores de experiencia y calidad, y vender a quienes no han demostrado ser “de la Juve” en los momentos clave de la temporada que acabó sin Champions. Comolli había dado largas en los primeros días tras el final del campeonato, hasta llegar a la ruptura, primero con Spalletti y luego con Elkann.



