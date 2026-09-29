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Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus, Cambiaso se entrena con el grupo. ¡Y también está Marchisio Jr.!

Juventus
A. Cambiaso
Serie A

Entrenamiento en la Continassa para el equipo de Luciano Spalletti

La Juventus ha retomado la preparación en la Continassa, con vistas a la reanudación del campeonato, que enfrentará a Juventus con el Cagliari el domingo 11 de octubre. Entre los hombres a disposición de Luciano Spalletti no estaban los jugadores que siguen comprometidos con sus respectivas selecciones. Sí estuvieron presentes, en cambio, todos los demás, incluido el nuevo fichaje Neto. Entre los jugadores que regresan de lesión, hay buenas noticias en particular para Andrea Cambiaso, que se ha entrenado con el grupo y parece ya recuperado. Problemas, en cambio, para Augusto Owusu, que según informa Sportmediaset ha sufrido una lesión en el recto femoral y deberá permanecer de baja entre dos y tres semanas.

El viernes la Juventus se enfrentará en un amistoso en la Continassa a la Cremonese.


  • TAMBIÉN MARCHISIO JR

    Entre los jugadores de la cantera que se entrenaron con el primer equipo, también estuvo presente Davide Marchisio, de 17 años e hijo del excentrocampista de la Juventus Claudio Marchisio. En la web de la Juventus, entre las fotos del entrenamiento de hoy, también destaca la suya.


    Recordamos que recientemente Marchisio Junior firmó su primer contrato como profesional, culminando así su proceso de crecimiento en la cantera de la Juventus. Davide firmó su primer contrato por tres años, hasta 2028. Nacido el 31 de agosto de 2009, al inicio de esta temporada dejó su firma en un gol histórico: el primero del recién creado equipo que participa por primera vez en el campeonato Sub 18.

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