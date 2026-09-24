Juventus: Cambiaso está listo para volver, y Spalletti puede cambiarle de posición

Spalletti, en los dos últimos partidos contra el NEC y el Atalanta, ha probado distintas versiones de su Juventus, moviéndose entre un 3-4-2-1 y un 4-2-3-1. La idea que, sin embargo, trae consigo el exseleccionador de Italia es la de un regreso estable al 4-3-3, donde en el futuro también Kenan Yilidz (otro ausente de larga duración) podrá encajar con facilidad.

Y para Cambiaso el futuro podría no estar en los carriles defensivos, donde, por características sobre todo de los extremos de ataque que tiene a su disposición, necesita jugadores más defensivos y más fijos que él.

A partir del lunes, cuando vuelvan a abrirse las puertas de la Continassa, Cambiaso empezará a trabajar también de cara a un futuro como interior de centrocampo, un papel desempeñado de forma esporádica en situaciones de necesidad, pero que por las necesidades de la plantilla a disposición del entrenador podría ser un rol en el que tenga un minutaje mucho mayor del que tendría en las bandas.