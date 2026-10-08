Juventus: Cabal vuelve a entrenarse con el grupo

La Juventus sigue preparando el partido contra el Cagliari, previsto para la noche del domingo. En la Continassa ya han regresado todos los internacionales, incluido Nico González, que tras el largo viaje realizó trabajo de descarga.





Buenas noticias en el frente de Cabal: según informa TuttoJuve.com, el colombiano trabajó con sus compañeros, una señal positiva en su proceso de recuperación. El cuerpo técnico de la Juventus seguirá gestionándolo con cautela. También con el grupo estuvo Kerim Alajbegovic, mientras que Nico González, de vuelta tras su compromiso con su selección, realizó un entrenamiento personalizado.