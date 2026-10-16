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Jeremie Boga JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus, buenas noticias para Spalletti: Boga, cerca de entrar en la convocatoria

Juventus
J. Boga
Serie A

El delantero se entrenó con el grupo.

Al día siguiente de la victoria a domicilio ante el Celta de Vigo en la Europa League, la Juventus se entrenó a primera hora de la tarde en la Continassa, con vistas al partido del domingo por la noche contra la Lazio.


Hay buenas noticias para Luciano Spalletti, ya que Jeremie Boga y Zeki Celik se entrenaron con el grupo. Jeff Ekhator, en cambio, se entrenó por separado y seguirá sin estar disponible, al igual que los otros jugadores de baja de larga duración: Kenan Yildiz, Manuel Locatelli y Khephren Thuram.

  • ¿BOGA, CERCA DE ENTRAR EN LA CONVOCATORIA?

    Mientras Celik, aunque no jugó, figuraba en la lista de convocados para el viaje a Vigo pese a haber trabajado al margen en la víspera, para Boga podría ser el momento de volver a entrar en la convocatoria, algo que no ocurre desde principios de septiembre.

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