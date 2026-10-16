Al día siguiente de la victoria a domicilio ante el Celta de Vigo en la Europa League, la Juventus se entrenó a primera hora de la tarde en la Continassa, con vistas al partido del domingo por la noche contra la Lazio.





Hay buenas noticias para Luciano Spalletti, ya que Jeremie Boga y Zeki Celik se entrenaron con el grupo. Jeff Ekhator, en cambio, se entrenó por separado y seguirá sin estar disponible, al igual que los otros jugadores de baja de larga duración: Kenan Yildiz, Manuel Locatelli y Khephren Thuram.