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En directoEntradas
Licina CremoneseGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Juventus: Brighton y Leipzig quieren a Licina

Juventus
Cremonese
A. Licina
Brighton
RB Leipzig
Fichajes
Bayern Múnich

Adin Licina es sin duda una de las pocas notas positivas del terrible momento que atraviesa la Cremonese en la liga. La Cremonese no gana desde su debut liguero contra el Padova (un gol y una asistencia del talento nacido en 2007) y ha caído de lleno en la zona de descenso.

El mediapunta que pertenece a la Juventus sigue sin pasar desapercibido y está atrayendo la atención de numerosos clubes, que acuden habitualmente a las gradas para ver los partidos de la Cremonese. Y cuantos más clubes se interesan por él, más dudas tiene la Juventus sobre su futuro.

  • BRIGHTON Y LEIPZIG HACEN COLA

    El mediapunta alemán de origen montenegrino está en el punto de mira de dos clubes extranjeros que trabajan mucho con jóvenes, como el Brighton y el Leipzig.

    Según informa Sky Sport, ambos clubes ya han dado pasos de cara al mercado de enero y siguen observándolo también en directo.

  • ¿QUÉ HACE LA JUVENTUS?

    ¿Y la Juventus? Licina está cedido a la Cremonese sin opción de compra hasta final de temporada, pero, con unas cuentas que ya están bajo presión y que deberán cumplir límites importantes antes de que acabe la temporada, ¿cómo reaccionará la Juventus si llega una oferta oficial por él?

    ¿Esperar y apostar por él o escuchar la propuesta y obtener una buena plusvalía? No hay que olvidar que Licina llegó a Turín como agente libre tras su salida del Bayern de Múnich en febrero de 2026.

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