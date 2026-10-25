Juventus: Brighton y Leipzig quieren a Licina

Adin Licina es sin duda una de las pocas notas positivas del terrible momento que atraviesa la Cremonese en la liga. La Cremonese no gana desde su debut liguero contra el Padova (un gol y una asistencia del talento nacido en 2007) y ha caído de lleno en la zona de descenso.

El mediapunta que pertenece a la Juventus sigue sin pasar desapercibido y está atrayendo la atención de numerosos clubes, que acuden habitualmente a las gradas para ver los partidos de la Cremonese. Y cuantos más clubes se interesan por él, más dudas tiene la Juventus sobre su futuro.