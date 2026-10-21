El futuro de Gleison Bremer en la Juventus podría convertirse en uno de los temas candentes del mercado de invierno. Según informa Gazzetta dello Sport, el Bayer Leverkusen está interesado en el defensa brasileño y busca refuerzos inmediatos para su zaga.





Tras rechazar en verano los acercamientos del Galatasaray, el central brasileño podría plantearse una nueva etapa con el objetivo de jugar de inmediato en la Champions League y afianzar su papel en la selección brasileña. Bremer, nacido en 1997, tiene contrato con la Juventus hasta 2029 y cobra seis millones por temporada (cinco más uno en primas), el tercer sueldo más alto de la plantilla, por detrás de Yildiz y Kolo Muani.





Recordemos que, a principios de verano, llamaron la atención sus declaraciones sobre su deseo de estar en un club preparado para ganar de inmediato, al poner en duda que la Juventus lo estuviera: «Tengo 29 años, quiero ganar, no puedo esperar más».