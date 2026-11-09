Tras 11 jornadas de liga, el máximo goleador de la Juventus es un defensa, Gleison Bremer, con 3 goles. Le sigue un extremo, Edon Zhegrova, con 2 goles, mientras que, de los cuatro delanteros centro de la plantilla de la Juventus, dos han marcado un gol cada uno (Randal Kolo Muani y Nick Woltemade) y los otros dos no han marcado ninguno (Jeff Ekhator, que acaba de regresar tras una doble lesión, y Arek Milik, fuera de la lista tanto en la Serie A como en la Europa League). Este dato, por sí solo, explica el séptimo puesto en la clasificación del equipo de Luciano Spalletti, mucho más que otros análisis. Y, por supuesto, el dato más inquietante es el de Kolo Muani y Woltemade: 2 goles entre los dos en 11 jornadas de liga.
Juventus: Bremer, máximo goleador, simboliza el fracaso del mercado de fichajes de delanteros. Todos los datos
13.º mejor ataque de la Serie A
En la Serie A, la Juventus ha marcado 15 goles, repartidos así: Bremer, 3 goles; Zhegrova, 2 goles; Douglas Luiz, Kolo Muani, Alajbegovic, Conceicao, Gatti, Koopmeiners, Boga, Nico Gonzalez, McKennie y Woltemade, 1 gol cada uno. Con 15 tantos, la Juventus tiene el 13.º ataque de la Serie A (lidera la Roma con 31 goles, seguida del Inter con 28 y la Lazio con 25), un registro evidentemente demasiado bajo para aspirar a grandes objetivos, tanto si se trata del título de la Serie A como de la clasificación para la Champions League. Pero, con cifras así, tampoco se puede dar por sentada la clasificación para la Europa League o la Conference League y, de hecho, la Juve está actualmente fuera de ambas.
En cambio, al ataque de la Juventus le van mejor las cosas en la Europa League, competición en la que ha marcado 11 goles en 4 partidos y en la que Kolo Muani y Woltemade han anotado 4 goles cada uno.
Los atenuantes
Las circunstancias atenuantes para Spalletti son, sobre todo, las lesiones, que han afectado especialmente al jugador de mayor calidad del equipo, el número 10 Kenan Yildiz, que hasta ahora solo ha jugado 69 minutos en la primera jornada de liga. Además del turco, el técnico de la Juventus también ha tenido que lidiar en esta primera parte de la temporada con las lesiones de Ekhator, Nico Gonzalez, Conceicao y Boga.
LOS PROBLEMAS Y LAS SOLUCIONES
Al margen de los atenuantes parciales relacionados con las bajas por lesión, hay que decir que los problemas de la Juventus a la hora de marcar responden a causas estructurales, no fortuitas, que se remontan a las decisiones en el mercado del club en los últimos periodos de fichajes.
El paso de tres directores en los últimos tres años (Giuntoli, Comolli y Carnevali) ha tenido como resultado, por ejemplo, la acumulación de numerosos extremos y la falta de un auténtico delantero centro «para la Juventus». Al margen de sus cifras, Woltemade es un jugador cedido sin opción de compra y, por tanto, no puede formar parte de un proyecto, mientras que, en el caso de Kolo Muani, sus últimas actuaciones (positivas) han puesto de manifiesto que la calidad de su juego y su rendimiento aumentan cuando juega como extremo o segundo delantero en lugar de como delantero centro. De aquí a enero le corresponderá a Spalletti, y después, sobre todo, a la directiva en el mercado invernal, poner remedio a una situación que, si continúa por este camino, difícilmente permitiría a la Juventus alcanzar sus objetivos de la temporada.
LAS CIFRAS DEL ATAQUE DE LA JUVENTUS EN TODAS LAS COMPETICIONES ESTA TEMPORADA
DELANTEROS CENTRO
Randal Kolo Muani: 4 goles en 15 partidos (1.146 minutos)
Nick Woltemade: 4 goles en 13 partidos (746 minutos)
Jeff Ekhator: 0 goles en 2 partidos (24 minutos)
Arek Milik: 0 goles en 0 partidos
EXTREMOS
Kenan Yildiz: 0 goles en 1 partido (69 minutos)
Nico Gonzalez: 2 goles en 9 partidos (473 minutos)
Francisco Conceicao: 1 gol en 9 partidos (526 minutos)
Kerim Alajbegovic: 2 goles en 14 partidos (666 minutos)
Edon Zhegrova: 2 goles en 9 partidos (248 minutos)
Jeremie Boga: 1 gol en 10 partidos (275 minutos)
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