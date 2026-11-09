Tras 11 jornadas de liga, el máximo goleador de la Juventus es un defensa, Gleison Bremer, con 3 goles. Le sigue un extremo, Edon Zhegrova, con 2 goles, mientras que, de los cuatro delanteros centro de la plantilla de la Juventus, dos han marcado un gol cada uno (Randal Kolo Muani y Nick Woltemade) y los otros dos no han marcado ninguno (Jeff Ekhator, que acaba de regresar tras una doble lesión, y Arek Milik, fuera de la lista tanto en la Serie A como en la Europa League). Este dato, por sí solo, explica el séptimo puesto en la clasificación del equipo de Luciano Spalletti, mucho más que otros análisis. Y, por supuesto, el dato más inquietante es el de Kolo Muani y Woltemade: 2 goles entre los dos en 11 jornadas de liga.
Juventus: Bremer, máximo goleador, es el símbolo del fracaso en el mercado de delanteros. Todas las cifras
13.º ataque de la Serie A
En la Serie A, la Juventus ha marcado 15 goles, repartidos así: Bremer, 3 goles; Zhegrova, 2; Douglas Luiz, Kolo Muani, Alajbegovic, Conceicao, Gatti, Koopmeiners, Boga, Nico Gonzalez, McKennie y Woltemade, 1 gol cada uno. Con 15 tantos, la Juventus tiene el 13.º mejor ataque de la Serie A (lidera la Roma con 31 goles, seguida del Inter con 28 y la Lazio con 25), un botín evidentemente demasiado escaso para aspirar a grandes objetivos, tanto si se trata de ganar el Scudetto como de clasificarse para la Champions League. Pero con semejantes cifras tampoco se puede dar por segura la clasificación para la Europa League o la Conference League y, de hecho, la Juve está ahora mismo fuera de ambas.
Al ataque de la Juventus le va mejor, en cambio, en la Europa League, competición en la que ha marcado 11 goles en 4 partidos y en la que Kolo Muani y Woltemade han anotado 4 tantos cada uno.
LOS ATENUANTES
Las principales circunstancias atenuantes para Spalletti son las lesiones, que han afectado especialmente al jugador de más calidad del equipo, el número 10 Kenan Yildiz, que hasta ahora solo ha disputado 69 minutos, en la primera jornada de liga. Además del turco, el técnico de la Juventus también ha tenido que lidiar en esta primera parte de la temporada con las lesiones de Ekhator, Nico Gonzalez, Conceicao y Boga.
LOS PROBLEMAS Y LAS SOLUCIONES
Más allá de los atenuantes parciales por las bajas, hay que decir que los problemas de la Juventus de cara al gol tienen motivos y causas estructurales, no son fruto del azar, y se remontan a las decisiones en el mercado de fichajes del club en las últimas ventanas.
El paso de tres directores en los últimos tres años (Giuntoli, Comolli y Carnevali) ha dado como resultado, por ejemplo, que se hayan acumulado muchos extremos y no se haya fichado a un auténtico delantero centro «a la altura de la Juventus». Más allá de sus cifras, Woltemade es un jugador cedido sin opción de compra y, por tanto, no se le puede integrar en un proyecto, mientras que, en el caso de Kolo Muani, sus últimas actuaciones (positivas) han puesto de manifiesto que la calidad de su juego y su rendimiento aumentan cuando juega como extremo o segundo delantero en lugar de delantero centro. De aquí a enero corresponderá a Spalletti, y después sobre todo a la directiva, en el mercado de invierno, poner remedio a una situación que, de continuar por este camino, muy difícilmente permitiría a la Juventus alcanzar sus objetivos de la temporada.
LOS NÚMEROS DEL ATAQUE DE LA JUVENTUS EN TODAS LAS COMPETICIONES ESTA TEMPORADA
DELANTEROS CENTRO
Randal Kolo Muani: 4 goles en 15 partidos (1.146 minutos)
Nick Woltemade: 4 goles en 13 partidos (746 minutos)
Jeff Ekhator: 0 goles en 2 partidos (24 minutos)
Arek Milik: 0 goles en 0 partidos
ATACANTES DE BANDA
Kenan Yildiz: 0 goles en 1 partido (69 minutos)
Nico Gonzalez: 2 goles en 9 partidos (473 minutos)
Francisco Conceicao: 1 gol en 9 partidos (526 minutos)
Kerim Alajbegovic: 2 goles en 14 partidos (666 minutos)
Edon Zhegrova: 2 goles en 9 partidos (248 minutos)
Jeremie Boga: 1 gol en 10 partidos (275 minutos)
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