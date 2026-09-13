Juventus, Bremer: «Lo siento por Locatelli, pero Spalletti tiene razón, somos 25»

Gleison Bremer, jugador de la Juventus, habla ante los micrófonos de DAZN antes del partido de esta noche contra el Sassuolo, correspondiente a la cuarta jornada de Serie A: "Hemos hecho una buena semana, nos hemos entrenado bien. Hemos hecho todo lo que ha pedido el míster durante la semana. El partido, lo sabemos: el Sassuolo es un equipo que juega mucho, sus delanteros tienen un gran potencial, son rápidos, así que debemos estar atentos sobre todo a las transiciones".





Sobre la lesión de Spalletti y las palabras de Spalletti: "Lo siento por Locatelli, que es un buen chico, le importa mucho la Juve, le deseo lo mejor - informa TuttoJuve.com -. Pero lo que ha dicho el míster es verdad, no se puede dar la responsabilidad solo a un jugador, somos la Juventus y 20-25 jugadores deben sentir la responsabilidad, pero sobre todo nosotros, que estamos ahí dentro del campo".