LaJuventus y el Bolonia podrían protagonizar en las próximas horas una de las operaciones de mercado más destacadas. El nuevo director general bianconero, Giovanni Carnevali, y la directiva boloniense, representada por el director deportivo Marco Di Vaio y el director general Claudio Fenucci, barajan varios nombres: Santiago Castro, Fabio Miretti, Joao Mario, Emil Holm y Remo Freuler.
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Juventus-Bolonia, duelo reñido: Carnevali sigue a Castro, luego Miretti, Joao Mario, Holm y Freuler
CASTRO
Alexander Sorloth es el principal objetivo para la delantera de la Juventus, mientras se espera una posible reapertura de las negociaciones para renovar el contrato de Dusan Vlahovic, que vence el 30 de junio de 2026. Como alternativa, sigue en la agenda Santiago Castro, argentino de 2004 que juegaen el Bolonia y estávalorado en al menos 40 millones de euros. Chelsea, Crystal Palace y Nottingham Forest preparan ofertas, y la Juventus lo vigila.
MIRETTI
La Vecchia Signora podría traspasar a Fabio Miretti, quien en la 2025-26 jugó 31 partidos y marcó 1 gol tras estar cedido en el Genoa la temporada anterior. Formado en la cantera y con contrato hasta 2028, su traspaso podría generar una plusvalía de 12 a 15 millones. Gianluigi Longari, periodista de Sportitalia, informa en X: «El Bolonia mantiene contactos para fichar a Fabio Miretti, de la Juventus. También lo sigue la Fiorentina».
JOAO MARIO Y HOLM
Los caminos de João Mário y Emil Holmpodrían cruzarse de nuevo, como en enero. El portugués, fichado por 12 millones, fue cedido al Bolonia. Ahora, la opción decompra de Holm, fijada en 15 millones, se ve demasiado alta. Dado el buen vínculo entre ambos clubes, no se descarta un nuevo intercambio de cesiones que incluya a los dos extremos.
FREULER
La situación del veterano Remo Freuler (1992) también resulta interesante. El centrocampista suizo ha sido vinculado con la Juventus en varios rumores de mercado.