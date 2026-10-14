La Juventus se entrenó esta mañana en la Continassa, de cara al partido de mañana en España, en el campo del Celta de Vigo, correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la Europa League. La Juventus partirá esta tarde hacia Galicia y Luciano Spalletti ofrecerá la rueda de prensa previa al partido a las 18:50.





Con Marco Ottolini y Frederic Massara a pie de campo, el equipo se entrenó en la segunda parte de la mañana en el centro deportivo de la Juventus. Tras comenzar a trabajar por separado, Jeremie Boga se incorporó al grupo. Cabe recordar que el 8 de septiembre se le diagnosticó al delantero de la Juventus una lesión de grado medio en el bíceps femoral.