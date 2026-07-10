Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
CM grafica Juventus Sorloth
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus-Atlético de Madrid: Sorloth vuelve a sonar. Ruggeri surge si Cambiaso se va

Fichajes
Juventus
Atlético Madrid
A. Soerloth
A. Cambiaso
M. Ruggeri
Nico González

La rivalidad entre la Juventus y el Atlético de Madrid está que arde: hay cuatro nombres sobre la mesa

Juventus y Atlético de Madrid podrían cerrar un acuerdo mayor. Aún no hay negociación formal, pero los contactos se intensificarán en las próximas semanas por varios intereses comunes.


El primer punto clave es Nico González. El extremo argentino, de la Juventus, no quiere volver a Turín pese a gustar a Luciano Spalletti. El Atlético desea quedarse con él, pero a un precio muy inferior a los 32 millones previstos al inicio de la cesión. A partir de esta base podría abrirse una negociación que incluya a otros jugadores, según La Gazzetta dello Sport.


  • RESPUESTA DE SORLOTH

    La Juventus quiere fichar a Alexander Sorloth, un ‘9’ alto y fuerte que encaja con lo que busca Spalletti. El noruego ya ha mostrado su interés en recalar en Turín.


    Sin embargo, para avanzar se necesita paciencia: el jugador quería definir su futuro antes del Mundial, pero todo se pospondrá hasta el final dela participación de Noruega.


    El principal escollo es económico: el Atlético valora a Nico González en unos 20 millones, mientras que la Juventus busca rebajar los 35 millones pedidos por Sorloth. El fichaje sigue siendo prioritario, pero antes la ‘Vecchia Signora’ debe generar margen financiero y desatascar la delantera con salidas.


    • Anuncios

  • CAMBIASO Y RUGGERI

    Si Andrea Cambiaso deja Turín, la Juventus considera a Matteo Ruggeri para la banda izquierda. Esta opción se suma al eje de fichajes entre Turín y Madrid, uno de los más calientes del verano.


    ¡Recibe todas las noticias en tiempo real por WhatsApp! Únete a nuestro canal: haz clic aquí

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Amistosos
Basilea crest
Basilea
BAS
Juventus crest
Juventus
JUV