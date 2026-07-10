Juventus-Atlético de Madrid: Sorloth vuelve a sonar. Ruggeri surge si Cambiaso se va

Juventus y Atlético de Madrid podrían cerrar un acuerdo mayor. Aún no hay negociación formal, pero los contactos se intensificarán en las próximas semanas por varios intereses comunes.





El primer punto clave es Nico González. El extremo argentino, de la Juventus, no quiere volver a Turín pese a gustar a Luciano Spalletti. El Atlético desea quedarse con él, pero a un precio muy inferior a los 32 millones previstos al inicio de la cesión. A partir de esta base podría abrirse una negociación que incluya a otros jugadores, según La Gazzetta dello Sport.



