A continuación, las notas de los protagonistas de Juventus-Atalanta, el gran partido de la 5.ª jornada del campeonato de Serie A 2026-27.
Juventus-Atalanta, las notas de CM: Bremer, un gigante; a Kolo Muani solo le faltó el gol. Carnesecchi, la única alegría de Sarri
NOTAS DE LA JUVE
Vicario 6: El Atalanta casi no inquieta nunca y para él es una jornada de trámite. Bien ante el derechazo de Rowe en la segunda parte, controla todo lo que pasa por el área, sale a por los balones altos y da indicaciones precisas a sus defensores.
Kalulu 5,5: Rowe es el más activo del Inter entre líneas y sus cortes y movimientos le obligan a multiplicarse. Y en el minuto 31 es perdonado por Zufferli, que no sanciona la evidente sujeción dentro del área que era penalti.
Bremer 7: anula a Krstovic, que nunca consigue destacar. Lidera una línea que, de hecho, concede poquísimo. Se la juega al final de la primera parte por una entrada durísima sobre Rowe que merecía amarilla, pero Zufferli le perdona. El gol del 2-0 es marca de la casa.
Lucumí 6: el Atalanta trabaja bien con las incorporaciones por la derecha y él se ve exigido al máximo. Falla mucho en la salida de balón, pero en el marcaje sobre De Ketelaere al final siempre consigue imponerse.
Celik 6,5: El comodín preferido de Spalletti esta vez resulta decisivo en fase ofensiva. En una de sus no escasas irrupciones ofensivas consigue anticiparse a Bellanova y poner en el centro del área el balón que Conceição transforma en gol.
McKennie 6,5: hombre para todo y verdadero equilibrador de este equipo. Cose y descose, se suelta y cubre. Locatelli incluso puede no estar durante mucho tiempo, siempre que él esté en el campo
(desde el 86' Woltemade s.c.)
Douglas Luiz 5,5: Samardzic tiende a taparle y él a menudo pasa apuros a la hora de buscar la verticalidad, prefiriendo una circulación de balón demasiado plana. Crece en la segunda parte, pero también él nos había acostumbrado a un impacto más importante en esta su "segunda vida" en la Juventus.
Conceição 7: criticado también en el 5-0 ante el NEC por estar demasiado espeso y poco participativo, esta vez Chico firma la actuación que todos esperan de él. Intenta siempre la jugada, busca la profundidad y, esta vez sí, también encuentra el gol en el primer verdadero disparo a puerta, a pase de Celik.
(desde el 72' Zhegrova 6,5: confirma su gran momento de forma y vuelve a dejar huella en la hoja de estadísticas, esta vez con una asistencia a balón parado).
Alajbegović 5,5: No consigue encenderse nunca y también los pocos disparos que intenta desde la frontal son todos demasiado académicos y rechazados con facilidad por los defensores. Para los amantes de las estadísticas, tiene un valor de xG de 0,02, demasiado poco para alguien como él
(desde el 45' Sarr 6: viendo cómo se mueve en el campo parece volver a verse al Matuidi que se vio en Turín. Corre muchísimo y cuando puede prueba el disparo, pero Carnesecchi le dice que no).
Nico González 5,5: un paso atrás respecto a la brillante actuación contra el NEC, pero hay que decir que Spalletti vuelve a cambiarle de posición, abriéndolo a toda la banda y dándole grandes tareas defensivas
(desde el 72' Koopmeiners 6: se coloca en la sala de máquinas junto a Douglas Luiz y, esta vez, es una ayuda valiosa para sacar el balón de la defensa de manera más fluida)
Kolo Muani 6,5: arranca muy fuerte y el primer disparo del partido tras poquísimos minutos es suyo, aunque luego anulado por fuera de juego. Los dos highlights de su partido no son, sin embargo, los mejores para él: el primero es defensivo, cuando sustituye a Vicario y salva sobre la línea el cabezazo de Kristensen; el segundo es el error en el mano a mano con Carnesecchi, que le hipnotiza). Está claramente al alza y el Stadium se lo reconoce en el momento del cambio
(desde el 89 Kelly s.c.)
Entrenador: Luciano Spalletti 6,5: lee muy bien el partido y gracias a los muchos comodines presentes en la alineación consigue adaptarse incluso con el encuentro en marcha a los movimientos del Atalanta. Bien también en la gestión de los cambios en un partido en el que los suyos, de hecho, no arriesgan prácticamente nada.
NOTAS DEL ATALANTA
Carnesecchi 6,5: Sus dos respuestas ante Kolo Muani son de portero top en su puesto: la primera por reflejos, la segunda por timing en la salida. Milagrosa la intervención al cabezazo de McKennie y en el uno contra uno con Kolo Muani al final, pero en los goles de Conceicao y Bremer no puede hacer realmente nada.
Bellanova 5,5: Un par de arrancadas al inicio del primer tiempo, luego él también se apaga y ya no consigue descolgarse. Es cómplice al permitir que Celik centre con facilidad en el gol de Conceicao.
Scalvini 5: bien a la hora de doblar y ayudar a Bernasconi en las ayudas sobre Conceicao, pero demasiadas veces se encuentra rompiendo la línea, dejando amplios espacios a su espalda y obligando a sus compañeros a multiplicarse. El Atalanta defiende en zona, pero en el 2-0 de Bremer no "percibe" el movimiento de Bremer y se deja anticipar.
Kristensen 6: Vuelve a ser titular por primera vez en la temporada y ofrece una actuación positiva en el marcaje sobre Kolo Muani. La amarilla que vio al inicio del primer tiempo no le condiciona y ofrece siempre una línea de pase sencilla a sus compañeros en fase de construcción. Precisamente Kolo Muani le niega el gol del empate sobre la línea.
Bernasconi 5: se olvida por completo de Conceicao, que le gana la espalda en la acción del gol, un error gravísimo. En el uno contra uno aguanta el golpe, pero empuja muy poco en fase ofensiva.
Samardzić 5,5: cómo golpea a balón parado es algo para estudiar y la mayoría de las ocasiones de gol del Inter llegan todas desde córners y acciones a balón parado. En el juego a la espalda de los delanteros, en cambio, sigue siendo demasiado irregular
(del 63' Raspadori: 5,5: Sarri lo mueve por 4 posiciones distintas en 30 minutos de juego y él, obviamente, tiene dificultades para arrancar)
Kessié 5: Debía ser el centrocampista capaz de dar dinamismo, pero sigue estando muy retrasado de forma y a la larga obliga también al resto de sus compañeros a correr por él
(del 73' Gaetano 5,5: Sarri le prefiere a este Kessié, pero él cuando entra al campo no logra desmentirle, con una circulación de balón demasiado escolar en la sala de máquinas).
Ederson 6: Su dirección es más sencilla y horizontal de lo habitual, pero como siempre falla muy poco y sus compañeros confían al 100% en él.
De Ketelaere 5,5: Empieza bien, buscando espacios, pidiendo el balón al pie e intentando encarar a Celik y Lucumì, pero su explosión dura poco y poco a poco se va alejando culpablemente del partido.
Krstović 5: Bremer y Lucumì lo neutralizan y además ni siquiera consigue ayudar en la salida desde atrás del Atalanta porque no logra proteger del mejor modo los pocos balones que le llegan
(del 73' Scamacca 6: Al menos es más móvil y propositivo que el compañero al que sustituyó. Algún apoyo en salida y una colocación en el área que da más profundidad)
Rowe 6,5: Es el más móvil sin balón y obliga a los jugadores de la Juventus a frenarlo incluso yendo más allá de los límites del reglamento. Vicario le dice que no en la única ocasión en la que logra liberarse
(del 84' Elmas sv)
Entrenador, Maurizio Sarri 5: La sensación es que el Atalanta sigue siendo una obra tan abierta que ni siquiera se han puesto los cimientos. No es su equipo y, quizá, todavía no ha logrado entender cuáles son los mejores jugadores para poner en el campo.
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