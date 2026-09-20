Juventus-Atalanta, las notas de CM: Bremer, un gigante; a Kolo Muani solo le faltó el gol. Carnesecchi, la única alegría de Sarri

Vicario 6: El Atalanta casi no inquieta nunca y para él es una jornada de trámite. Bien ante el derechazo de Rowe en la segunda parte, controla todo lo que pasa por el área, sale a por los balones altos y da indicaciones precisas a sus defensores.





Kalulu 5,5: Rowe es el más activo del Inter entre líneas y sus cortes y movimientos le obligan a multiplicarse. Y en el minuto 31 es perdonado por Zufferli, que no sanciona la evidente sujeción dentro del área que era penalti.





Bremer 7: anula a Krstovic, que nunca consigue destacar. Lidera una línea que, de hecho, concede poquísimo. Se la juega al final de la primera parte por una entrada durísima sobre Rowe que merecía amarilla, pero Zufferli le perdona. El gol del 2-0 es marca de la casa.





Lucumí 6: el Atalanta trabaja bien con las incorporaciones por la derecha y él se ve exigido al máximo. Falla mucho en la salida de balón, pero en el marcaje sobre De Ketelaere al final siempre consigue imponerse.





Celik 6,5: El comodín preferido de Spalletti esta vez resulta decisivo en fase ofensiva. En una de sus no escasas irrupciones ofensivas consigue anticiparse a Bellanova y poner en el centro del área el balón que Conceição transforma en gol.





McKennie 6,5: hombre para todo y verdadero equilibrador de este equipo. Cose y descose, se suelta y cubre. Locatelli incluso puede no estar durante mucho tiempo, siempre que él esté en el campo

(desde el 86' Woltemade s.c.)





Douglas Luiz 5,5: Samardzic tiende a taparle y él a menudo pasa apuros a la hora de buscar la verticalidad, prefiriendo una circulación de balón demasiado plana. Crece en la segunda parte, pero también él nos había acostumbrado a un impacto más importante en esta su "segunda vida" en la Juventus.





Conceição 7: criticado también en el 5-0 ante el NEC por estar demasiado espeso y poco participativo, esta vez Chico firma la actuación que todos esperan de él. Intenta siempre la jugada, busca la profundidad y, esta vez sí, también encuentra el gol en el primer verdadero disparo a puerta, a pase de Celik.

(desde el 72' Zhegrova 6,5: confirma su gran momento de forma y vuelve a dejar huella en la hoja de estadísticas, esta vez con una asistencia a balón parado).





Alajbegović 5,5: No consigue encenderse nunca y también los pocos disparos que intenta desde la frontal son todos demasiado académicos y rechazados con facilidad por los defensores. Para los amantes de las estadísticas, tiene un valor de xG de 0,02, demasiado poco para alguien como él

(desde el 45' Sarr 6: viendo cómo se mueve en el campo parece volver a verse al Matuidi que se vio en Turín. Corre muchísimo y cuando puede prueba el disparo, pero Carnesecchi le dice que no).





Nico González 5,5: un paso atrás respecto a la brillante actuación contra el NEC, pero hay que decir que Spalletti vuelve a cambiarle de posición, abriéndolo a toda la banda y dándole grandes tareas defensivas

(desde el 72' Koopmeiners 6: se coloca en la sala de máquinas junto a Douglas Luiz y, esta vez, es una ayuda valiosa para sacar el balón de la defensa de manera más fluida)





Kolo Muani 6,5: arranca muy fuerte y el primer disparo del partido tras poquísimos minutos es suyo, aunque luego anulado por fuera de juego. Los dos highlights de su partido no son, sin embargo, los mejores para él: el primero es defensivo, cuando sustituye a Vicario y salva sobre la línea el cabezazo de Kristensen; el segundo es el error en el mano a mano con Carnesecchi, que le hipnotiza). Está claramente al alza y el Stadium se lo reconoce en el momento del cambio

(desde el 89 Kelly s.c.)





Entrenador: Luciano Spalletti 6,5: lee muy bien el partido y gracias a los muchos comodines presentes en la alineación consigue adaptarse incluso con el encuentro en marcha a los movimientos del Atalanta. Bien también en la gestión de los cambios en un partido en el que los suyos, de hecho, no arriesgan prácticamente nada.



