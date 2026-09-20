Juventus-Atalanta 2-0





GOLEADORES - Conceicao, Bremer





GOLES Y ACCIONES DESTACADAS -





88' - Pared entre Woltemade y Kolo Muani y solo Carnesecchi evita el gol del francés, hoy muy enchufado





77' - ¡Lo sentencia Bremer! Córner desde la derecha y cabezazo del brasileño: 2-0





75' - Zhegrova para Sarr, que remata de primeras; Carnesecchi tiene que volar a la escuadra





70' - Cabalgada de Nico Gonzalez, que sin embargo resbala en el momento del disparo





64' - Cabezazo a bocajarro de Kristensen, ¡Kolo Muani salva sobre la línea!





59' - Centro de Nico Gonzalez y cabezazo de McKennie, despeja Carnesecchi





55' - Gran acción de la Juventus: Kolo Muani asiste a Conceicao, pero Bellanova se anticipa al portugués





50' - Vicario salva ante el disparo cruzado de Rowe, es la mejor ocasión del Atalanta hasta ahora





47' - Primera ocasión de la segunda parte: cabezazo de Nico Gonzalez en un córner, balón fuera por poco





30' - Grandes protestas de los visitantes por un agarrón dentro del área de Kalulu sobre Rowe. La camiseta del jugador del Inter es visiblemente estirada, pero para el árbitro y el VAR no hay motivos para señalar penalti.





28' - Otra vez Celik desde la izquierda, balón atrás perfecto para Conceicao, que bate a Carnesecchi y pone el 1-0.





14' - Centro de Celik, Kolo Muani no encuentra el balón





4' - Conceicao para Gonzalez, Scalvini lo salva todo





2' - Acción personal de Kolo Muani y derechazo bien colocado: primera parada de Carnesecchi