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Kolo Muani JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus, así jugó Kolo Muani contra la Cremonese: ningún disparo, un penalti reclamado

R. Kolo Muani
Juventus
Serie A

La actuación del francés en la prueba de hoy en la Continassa

En la prueba de hoy en la Continassa, perdida por la Juventus sin doce internacionales ante la Cremonese por 1-0 (gol de Bonazzoli a pase de Licina), para Luciano Spalletti hubo indicaciones positivas y otras no tanto. Entre los aspectos que hacen sonreír al técnico de la Juventus está el regreso de Andrea Cambiaso, que ha dejado atrás la lesión y ha vuelto a pisar el césped, jugando durante 66 minutos primero en la posición de centrocampista central, junto a Weston McKennie, y luego por la derecha. En cambio, no estuvo el nuevo fichaje, Norberto Neto, todavía en fase de readaptación física.


Las noticias menos positivas llegan desde la fase ofensiva, que fue pobre en cuanto a ocasiones creadas. Los atenuantes son muchos: entre los pocos jugadores del primer equipo presentes, casi todos eran defensas, con la excepción de McKennie y Randal Kolo Muani. Y el ritmo y la intensidad eran los de un entrenamiento. Más allá de estas consideraciones, sigue siendo un hecho que la Juve tuvo muchísimas dificultades para crear ocasiones de gol, e incluso simplemente para rematar a portería. En todo el partido, se contabilizan dos disparos fuera (Amaradio y Ripani), un balón al poste por fuera (Durmisi) y un larguero golpeado casualmente con un centro-chut fallido (Guerra).



  • EL PARTIDO DE KOLO MUANI

    El análisis, por tanto, nos lleva a hablar de Kolo Muani y de su partido, que dejó ver algunas de las dificultades evidenciadas en este inicio de temporada, a excepción de las buenas actuaciones contra Atalanta y NEC Nijmegen. Hoy al francés le costó jugar por el centro del área, donde no encontró espacios, y como es habitual en él, y por sus características, prefirió moverse por las bandas y retrasar su posición hacia el centro del campo. Kolo Muani solo se dejó ver en una ocasión, cuando en el 34' cayó al suelo en el área del Cremonese tras un ligero contacto con Luperto, reclamando un penalti. Un poco poco, aun con todos los atenuantes del caso. La única nota positiva es que el número 9 de la Juventus logró jugar pese al amplio vendaje por la fractura de la falange proximal del quinto dedo de la mano derecha sufrida durante el partido de Serie A contra el Atalanta.

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