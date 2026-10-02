En la prueba de hoy en la Continassa, perdida por la Juventus sin doce internacionales ante la Cremonese por 1-0 (gol de Bonazzoli a pase de Licina), para Luciano Spalletti hubo indicaciones positivas y otras no tanto. Entre los aspectos que hacen sonreír al técnico de la Juventus está el regreso de Andrea Cambiaso, que ha dejado atrás la lesión y ha vuelto a pisar el césped, jugando durante 66 minutos primero en la posición de centrocampista central, junto a Weston McKennie, y luego por la derecha. En cambio, no estuvo el nuevo fichaje, Norberto Neto, todavía en fase de readaptación física.





Las noticias menos positivas llegan desde la fase ofensiva, que fue pobre en cuanto a ocasiones creadas. Los atenuantes son muchos: entre los pocos jugadores del primer equipo presentes, casi todos eran defensas, con la excepción de McKennie y Randal Kolo Muani. Y el ritmo y la intensidad eran los de un entrenamiento. Más allá de estas consideraciones, sigue siendo un hecho que la Juve tuvo muchísimas dificultades para crear ocasiones de gol, e incluso simplemente para rematar a portería. En todo el partido, se contabilizan dos disparos fuera (Amaradio y Ripani), un balón al poste por fuera (Durmisi) y un larguero golpeado casualmente con un centro-chut fallido (Guerra).







