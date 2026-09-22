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CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus, aprobados y suspensos: Spalletti, bromas evitables y genialidad, el delantero de 20 goles, Inter y Roma lejos

Juventus
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Opinion
Serie A

Qué ha funcionado y qué no ha funcionado en la primera parte de la temporada de la Juventus

La primera parte de la temporada 2026-27 queda archivada para la Juventus con 10 puntos en 5 jornadas de liga (fruto de 3 victorias, 1 empate y 1 derrota), puntos que colocan a la Juventus en la séptima posición de la clasificación de la Serie A, y una victoria en la primera jornada de la League Phase de la Europa League, con el primer puesto de la clasificación por diferencia de goles gracias al 5-0 sobre el NEC Nijmegen. En la Serie A, en cinco jornadas, el equipo de Luciano Spalletti ha marcado 8 goles y ha encajado 4. Los goleadores de la Juventus hasta ahora han sido, entre liga y copa, diez: Celik, Bremer (2), Kolo Muani, Conceicao, Koopmeiners, Alajbegovic, Nico Gonzalez (2), Woltemade, Zhegrova (2) y Gatti.


De récord, el número de lesionados, algunos de ellos de gravedad: Kolo Muani, McKennie, Locatelli, Boga, Cambiaso, Grabara, Yildiz, Cabal, Ekhator y Thuram.


Los datos y las cifras enumerados son la base para algunas consideraciones, que nos permiten entender qué ha funcionado y qué no ha funcionado en este arranque de temporada para la Juventus.

  • Roma e Inter de otro planeta

    La clasificación, obviamente, es deficitaria. Es cierto que es muy corta y que las diferencias son mínimas, con el primer puesto a solo 3 puntos, pero también es verdad que por delante hay cinco equipos, y otros dos están empatados a puntos: Roma, Inter y Lazio 13 puntos, Cagliari 12, Milan 11, Frosinone 10 (+5 de diferencia de goles), Juventus 10 (+4) y Como 10 (+2). Es prematuro hacer balances, lo reiteramos, pero el dato objetivo es que la Juve había cerrado el pasado campeonato en 6º lugar y ahora, después de cinco jornadas, es 7ª. Más que la puntuación, lo más evidente es que hay dos equipos que ya eran más fuertes y estaban mejor preparados que la Juventus (Roma e Inter), y que tras el mercado y los primeros partidos parecen haber aumentado la distancia sobre la Juventus y las demás rivales. Y la calidad del 2-2 del Olímpico entre Roma e Inter es una muestra de la diferencia que, hoy, existe entre los equipos de Gasperini y Chivu y todos los demás. La Juve, en cambio, puede competir con los otros equipos que en este momento ocupan la zona alta de la clasificación.

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  • Falta el goleador de 20 goles

    El otro dato significativo es el de los goles marcados. El equipo de Spalletti, por ahora, está demostrando ser una cooperativa del gol. Marcan muchos en la Juventus, como en la pasada temporada, pero marcan poco. Y, sobre todo, no hay rastro del delantero que potencialmente pueda superar la barrera de los 20 goles. En resumen, en la Juventus no hay ni un Malen (ya con 6 goles en liga) ni un Lautaro Martínez (4 goles). Es el resultado de un mercado que ha devuelto a Turín a Kolo Muani, que comenzó muy mal la temporada para luego dar señales de recuperación en los dos últimos partidos (NEC y Atalanta), y a Woltemade, también él tras una temporada negativa y, como el francés, más segunda punta (o mediapunta) que un verdadero delantero centro.

  • LOS APROBADOS Y LOS SUSPENSOS

    Entre los jugadores, hasta ahora, los que más han destacado han sido Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Bremer (aunque con el bajón del Sassuolo), Vicario y Alajbegovic. Zhegrova ha dejado ver algunos destellos, mientras Conceicao toca muchísimos balones pero a menudo de manera poco concreta, si se exceptúa el gol por fin reencontrado en el último partido. Lucumì todavía debe asentarse con más seguridad, mientras Kalulu parece un poco involucionado respecto a la pasada temporada y Koopmeiners muestra los defectos de siempre y alguna virtud (un gol y una asistencia). De Kolo Muani, en la fatigosa búsqueda de sí mismo, y Woltemade, todavía como pez fuera del agua, ya hemos hablado.


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  • SPALLETTI MARQUE LA DIFERENCIA

    Reiterado que, entre los aspectos que hay que olvidar está el impresionante número de lesiones, un factor que también en estas horas está obligando a Carnevali y Massara a buscar un portero entre los agentes libres, concluimos este balance con dos palabras sobre Spalletti. En su relación con los medios, podría haberse ahorrado la desafortunada pulla sobre Kolo Muani tras el primer partido («No juega desde hace dos años, por algo será»), probablemente motivada por el enfado de no haber tenido el tipo de delantero centro que habría deseado. El resultado fue que en los tres partidos siguientes el francés jugó todavía peor, para luego recuperarse en los dos últimos. En el campo, en cambio, el tipo de plantilla puesta a su disposición por el club y las lesiones obligan a Spalletti a reencontrar su mejor versión, algo que no vemos desde hace tiempo. «No decepcionaré a Carnevali y me convertiré en lo que quiere, mejoraré», declaró el técnico después de recibir la confianza de la directiva tras la derrota ante el Sassuolo. Y después realmente se vio algo nuevo ante NEC y Sassuolo, como la defensa de tres durante algunos tramos del partido y el centro del campo de cuatro. Pero hace falta más: contra rivales más fuertes, con tantos lesionados y sin estrellas de primer nivel (especialmente en ataque), Spalletti está llamado a marcar la diferencia con sus ideas y con su genio, como hizo de manera maravillosa en el Napoli en 2022-23.


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