Como sabemos, el Consejo de Administración de la Juventus ha propuesto una ampliación de capital de hasta 250 millones de euros. Con suscripción prorrata, Exor (65,375%) debería aportar unos 164 millones, de los cuales 60 ya han sido adelantados para cubrir las pérdidas del balance a 30 de junio de 2026, Tether (11,527%) unos 28,8 millones y Lindsell Train (6,2%) unos 15,5 millones; al capital flotante (16,9%) le corresponderían unos 42,3 millones. Exor ha declarado estar disponible para garantizar las acciones que eventualmente no sean suscritas por otros socios o por terceros.
Juventus, ampliación de capital: cuánto dinero ponen Tether, Lindsell Train y los demás accionistas
JUVE, AMPLIACIÓN DE CAPITAL: ACCIONES Y DINERO DE CADA ACCIONISTA
Exor (65,375%): 164 millones
Ya ha adelantado 60 millones a cuenta de una futura ampliación de capital, que se imputarán a su cuota. Quedan por tanto unos 104 millones por desembolsar. Se ha comprometido a suscribir su propia cuota y dice estar dispuesta a garantizar las acciones no suscritas por otros socios o por terceros. Por tanto, puede actuar como «paracaídas» de toda la operación y, en ese caso, ver aumentar su propio porcentaje.
Tether (11,527%): 28,8 millones
Socio reciente pero ya relevante: activa en los activos digitales y emisora de la stablecoin USDT. En la última ampliación suscribió unos 11 millones, manteniendo la cuota.
Lindsell Train (6,2%): 15,5 millones
Sociedad británica de gestión fundada en 2000 por Michael Lindsell y Nick Train, ya tercer socio. Con el tiempo ha reducido la participación: llegó a superar el 11%.
Flotante (16,9%): 42,3 millones
Base muy fragmentada, con pequeños accionistas, institucionales y grandes fondos.
EL VERDADERO PARTIDO
Como subraya Gazzetta.it, la verdadera partida se refiere, por tanto, a unos 86,6 millones de euros: es la cifra que, con una suscripción prorrateada, debería llegar de los socios distintos de Exor (Tether 28,8 + Lindsell Train 15,5 + mercado 42,3). Si alguien no se adhiriera, Exor cubriría el agujero.
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