Exor (65,375%): 164 millones

Ya ha adelantado 60 millones a cuenta de una futura ampliación de capital, que se imputarán a su cuota. Quedan por tanto unos 104 millones por desembolsar. Se ha comprometido a suscribir su propia cuota y dice estar dispuesta a garantizar las acciones no suscritas por otros socios o por terceros. Por tanto, puede actuar como «paracaídas» de toda la operación y, en ese caso, ver aumentar su propio porcentaje.





Tether (11,527%): 28,8 millones

Socio reciente pero ya relevante: activa en los activos digitales y emisora de la stablecoin USDT. En la última ampliación suscribió unos 11 millones, manteniendo la cuota.





Lindsell Train (6,2%): 15,5 millones

Sociedad británica de gestión fundada en 2000 por Michael Lindsell y Nick Train, ya tercer socio. Con el tiempo ha reducido la participación: llegó a superar el 11%.





Flotante (16,9%): 42,3 millones

Base muy fragmentada, con pequeños accionistas, institucionales y grandes fondos.



