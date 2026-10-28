En la rueda de prensa previa al partido, Spalletti habló así de Alajbegovic y del esquema: «¿Cómo puede encajar el bosnio en las rotaciones del 3-5-2? Es una pregunta pertinente, porque el 3-5-2 parte en cierta medida de la valoración de los jugadores y, naturalmente, no hace olvidar la composición de nuestra plantilla. No hay que perjudicar a quienes tienen características diferentes, porque basta una pequeñísima rotación para que se convierta en un 3-4-2-1. En las dos posiciones por detrás del delantero pueden jugar todos. También se puede hacer con Kolo Muani, que puede ocupar ese espacio intermedio, jugar más como mediapunta o más como delantero por fuera. Alajbegovic es uno de esos jugadores».





Se puede empezar de una manera y terminar de otra, pero sin cambios drásticos (nada de defensa de cuatro, por ejemplo), con pequeños ajustes o «rotaciones mínimas», como las llama Spalletti. En ese sentido, será fundamental la aportación de quienes salgan desde el banquillo. Spalletti añadió: «Arriba es posible cambiar algo. Sobre todo teniendo en cuenta los 5 cambios. Es fácil identificar a los 16 que jugarán; lo importante es entender cómo afrontarán sus 20 minutos los que entren desde el banquillo». En otras palabras: primero se protege el equipo y no se asumen riesgos; después, en el tramo final del partido, se intenta marcar la diferencia recurriendo a la calidad técnica de un banquillo que el Genoa de De Rossi («el brazo armado» de Spalletti en la Roma) no puede permitirse.



