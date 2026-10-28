Entre los nominados a los numerosos premios entregados en la gala londinense en la que se concedió el Balón de Oro, el único jugador de la Juventus presente era Kerim Alajbegovic, incluido entre los candidatos al Premio Kopa al mejor jugador joven. Al final, el bosnio nacido en 2007 quedó séptimo. Esta fue la clasificación final: 1. Yamal, 2. Cubarsi, 3. Zaire-Emery, 4. Lennart Karl, 5. Yan Diomande, 6. Ayyoub Bouaddi, 7. Kerim Alajbegovic, 8. Junior Kroupi, 9. Ibrahim Maza, 10. Johan Manzambi. No está mal para un talento al que la Juventus incorporó en verano tras imponerse a la competencia del Arsenal, también gracias a la ayuda de Miralem Pjanic.
Alajbegovic había empezado bien la temporada, pero después fue a menos, en parte por errores propios, aunque sobre todo por la crisis del equipo. A ello se sumó el cambio de sistema que adoptó Luciano Spalletti tras la derrota ante la Lazio: un 3-5-2 que ofrece más cobertura defensiva, pero que sacrifica a los numerosos jugadores de banda de la plantilla de la Juventus, empezando precisamente por Alajbegovic. Esta noche, en Génova, la Juve volverá a utilizar el 3-5-2, un sistema en el que el bosnio podría tener sitio desde el primer minuto jugando entre los dos delanteros, quizá más retrasado que el titular, que debería ser Nick Woltemade. O bien podría entrar durante el partido con un cambio del 3-5-2 al 3-4-2-1.