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Juventus, AC Milan y Roma se suman al Nápoles en la pugna por Alejandro Garnacho tras su decepcionante primera temporada en el Chelsea
El Chelsea, dispuesto a reducir pérdidas con Garnacho
Alejandro Garnacho llegó a Londres con grandes expectativas, pero no se ha adaptado a la vida en Stamford Bridge. El Chelsea, que pagó unos 47 millones de eurospor él, ya busca venderlo tras una temporada decepcionante.
Llegó el verano pasado por unos 47 millones de euros, con una cláusula del 10 % para el United en futuras ventas, pero el retorno ha sido mínimo. Ha marcado solo ocho goles en todas las competiciones, uno en la Premier League y otro en la Liga de Campeones. Además de la escasez de tantos, su rendimiento irregular le ha hecho perder peso en la jerarquía del equipo.
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Cuatro equipos de la Serie A siguen de cerca la situación
A pesar de sus dificultades en Inglaterra, Garnacho sigue valorado en Italia, donde su potencial se ve como de élite. El Nápoles lo sigue desde hace tiempo: Antonio Conte lo vio como sucesor de Khvicha Kvaratskhelia cuando el United pidió entre 65 y 70 millones de euros. Esas cifras frenaron la operación, pero ahora el escenario ha cambiado y la puerta del Estadio Diego Armando Maradona está abierta.
Según ASRomaLive, Juventus, Milan y Roma también siguen al extremo y han recibido información a través de intermediarios. Los tres buscan refuerzos para las bandas y ven en él una oportunidad de revalorizar a un talento que un día fue considerado uno de los más prometedores del fútbol mundial. La Serie A, a menudo refugio de jugadores marginados en la Premier League, podría ser el escenario ideal para relanzar su carrera estancada.
Los obstáculos financieros de un posible acuerdo
El interés italiano es real, pero cualquier acuerdo depende de la valoración que el Chelsea haga del jugador. Si los Blues insisten en recuperar los 47 millones de euros pagados hace un año, el fichaje por un club italiano es poco probable. Las restricciones económicas de la Serie A llevan a equipos como Roma y Milan a negociar condiciones más favorables para un jugador que viene de una temporada decepcionante.
A medida que se acerca el mercado estival, la incertidumbre persiste. Que el Chelsea escuche ofertas refleja el descenso de prestigio de Garnacho, quien dejó el United soñando con ser la base de una nueva era en Londres. Ahora, su futuro está en el aire: ya sea en Turín, Milán o Nápoles, los próximos meses serán clave para el argentino, que cuenta con la juventud pero no puede permitirse otro año en la sombra.
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Una oportunidad de redimirse en Italia
A pesar de sus recientes dificultades en la Premier League, el talento de Garnacho sigue siendo evidente, y el ritmo táctico más pausado de la Serie A podría ofrecerle el entorno perfecto para recuperar su mejor forma. Ya sea en Turín, Milán o Roma, la pugna por su fichaje se está recrudeciendo, mientras el Chelsea busca reestructurar su plantilla de cara a la próxima temporada.