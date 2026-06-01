Juventus, AC Milan y Roma se suman al Nápoles en la pugna por Alejandro Garnacho tras su decepcionante primera temporada en el Chelsea

Alejandro Garnacho llegó a Londres con grandes expectativas, pero no se ha adaptado a la vida en Stamford Bridge. El Chelsea, que pagó unos 47 millones de eurospor él, ya busca venderlo tras una temporada decepcionante.

Llegó el verano pasado por unos 47 millones de euros, con una cláusula del 10 % para el United en futuras ventas, pero el retorno ha sido mínimo. Ha marcado solo ocho goles en todas las competiciones, uno en la Premier League y otro en la Liga de Campeones. Además de la escasez de tantos, su rendimiento irregular le ha hecho perder peso en la jerarquía del equipo.