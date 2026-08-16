La lista de cosas que no funcionan en el mercado es larga. Antes que nada está la cuestión del portero, que ha ido adquiriendo contornos surrealistas. Después de acariciar las opciones de Alisson, Svilar y Dibu Martinez, y manteniendo siempre a Vicario como alternativa, la Juve de repente viró hacia Suzuki, una operación que en cierto momento se complicó hasta esfumarse. En las últimas horas los rumores hablan de un regreso a Martinez, pero lo cierto es que el 16 de agosto, a una semana de la primera jornada de liga, la Juve todavía no tiene un nuevo portero titular. Y pensar que habría sido lo primero a lo que meteríais mano en el mercado.





Además, todavía falta un organizador en el centro del campo y, por lo que parece, Juventus podría recurrir al intento de reciclaje de Douglas Luiz. Y todavía falta el sustituto de Vlahovic, que no es Kolo Muani. El francés es un buen delantero y es un buen fichaje, pero le gusta moverse por todo el frente de ataque, no es un delantero centro de área.





Por último, está el capítulo de los descartes: colocado Openda, en la plantilla de Juventus todavía hay una larga serie de jugadores de los que la Juve querría prescindir, pero que por distintos problemas (coste del traspaso demasiado alto, sueldo demasiado alto, falta de pretendientes) corren el riesgo de ser de difícil colocación: Di Gregorio, Rugani, Kooomeiners, Arthur, Milik, Zhegrova y David.



















