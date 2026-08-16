Falta una semana para el debut de la Juventus en el campeonato de la Serie 2026-27. El domingo 23 de agosto a las 18:30, la Juventus de Luciano Spalletti visitará al Frosinone en el primer partido oficial de la nueva temporada. Mañana la Juve jugará su último amistoso de verano, con el duelo en familia contra la Juventus Next Gen, y después comenzará oficialmente la cuenta atrás de cara al próximo domingo. A siete días del debut, veamos qué funciona y qué no funciona en la Juventus, tanto en lo que respecta al mercado como en lo que concierne al mercado.
Traducido por
Juventus, a una semana del inicio: qué funciona y qué no funciona, entre el campo y el mercado
CAMPO, QUÉ FUNCIONA
La defensa de la Juventus funciona; el centro del campo y el ataque, menos. En todos los amistosos disputados ha concedido poquísimas ocasiones a los rivales, y en seis amistosos ha encajado goles (dos) solo contra el Inter. En el centro del campo, Douglas Luiz ha sido de los mejores de esta pretemporada y, salvo sorpresas, va camino de la confirmación. También fueron buenas la personalidad y la eficacia mostradas por el nuevo fichaje Celik, mientras que en ataque el más incisivo y emprendedor ha sido Conceicao.
CAMPO, QUÉ NO FUNCIONA
La portería es un punto sensible, en particular en lo que respecta a Di Gregorio. Tanto él como Perin han sido poco exigidos por los rivales, pero el ex del Monza ha encajado los únicos dos goles recibidos por la Juventus en la pretemporada, contra el Inter, con un doble agravante: en el gol de Dimarco se tira tarde, en el de Diouf intenta una parada torpe y manda casi él solo el balón a la red. La conexión entre Alajbegovic y Yildiz todavía está por engrasarse: el riesgo es que ambos se pisen, porque les gusta moverse por las mismas zonas del campo. Por último, el verdadero problema, que la Juventus ya tuvo también la temporada pasada: falta el delantero centro de área, algo que Kolo Muani no es.
MERCADO, QUÉ FUNCIONA
La Juventus ha trabajado bien sobre todo en defensa, donde Celik y Lucumí representan dos certezas. El ex Roma por su polivalencia y su capacidad para cubrir varios roles, una característica muy valorada por los entrenadores. El ex Bolonia, en cambio, es un fichaje que garantiza físico y experiencia, y completa la nómina de centrales zurdos, ofreciendo sobre el papel mayores garantías que Kelly. Por último, Alajbegovic representa un movimiento de gran importancia de cara al futuro, y es el tipo de jugador capaz también de reavivar el entusiasmo de los aficionados, escarmentados en los últimos años por tantos fichajes costosos pero decepcionantes.
MERCADO, QUÉ NO FUNCIONA
La lista de cosas que no funcionan en el mercado es larga. Antes que nada está la cuestión del portero, que ha ido adquiriendo contornos surrealistas. Después de acariciar las opciones de Alisson, Svilar y Dibu Martinez, y manteniendo siempre a Vicario como alternativa, la Juve de repente viró hacia Suzuki, una operación que en cierto momento se complicó hasta esfumarse. En las últimas horas los rumores hablan de un regreso a Martinez, pero lo cierto es que el 16 de agosto, a una semana de la primera jornada de liga, la Juve todavía no tiene un nuevo portero titular. Y pensar que habría sido lo primero a lo que meteríais mano en el mercado.
Además, todavía falta un organizador en el centro del campo y, por lo que parece, Juventus podría recurrir al intento de reciclaje de Douglas Luiz. Y todavía falta el sustituto de Vlahovic, que no es Kolo Muani. El francés es un buen delantero y es un buen fichaje, pero le gusta moverse por todo el frente de ataque, no es un delantero centro de área.
Por último, está el capítulo de los descartes: colocado Openda, en la plantilla de Juventus todavía hay una larga serie de jugadores de los que la Juve querría prescindir, pero que por distintos problemas (coste del traspaso demasiado alto, sueldo demasiado alto, falta de pretendientes) corren el riesgo de ser de difícil colocación: Di Gregorio, Rugani, Kooomeiners, Arthur, Milik, Zhegrova y David.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias