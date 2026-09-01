La Juventus mira al mercado en estas últimas horas para completar el carril izquierdo y pone en el punto de mira a Nicolás Tagliafico. El lateral argentino es un perfil que gusta a la dirección de la Juventus y podría convertirse en una opción concreta en las últimas fases de la sesión estival del mercado de fichajes, sobre todo en caso de que Juan Cabal dejara Turín.





La posible llegada del experimentado defensor tendría una lógica precisa dentro de las rotaciones de Luciano Spalletti. Tagliafico, nacido en 1992, aportaría de hecho experiencia internacional, personalidad y fiabilidad, características especialmente apreciadas por el técnico. La idea de la Juventus sería añadir un elemento de experiencia a la plantilla, capaz de alternarse en la banda izquierda y garantizar una mayor profundidad en las opciones.



