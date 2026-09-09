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Emanuele Tramacere

Traducido por

¿Juventus, a por los agentes libres de Brozovic a Bissouma? Problema con las listas: no basta con prescindir de Locatelli..

Juventus
M. Brozovic
I. Bennacer
Y. Bissouma
T. Ndombele
Fichajes
AC Milán
Lazio

La baja del capitán de Italia abre un enorme vacío en el centro del campo para la Juventus, que sin embargo no puede sustituirlo por un jugador libre sin tener que hacer otro descarte.

No hacía falta. Luciano Spalletti encaja la enésima lesión de larga duración de la temporada 2026/2027 y, después de las bajas de Yildiz y Thuram, se ve obligado muy a su pesar a renunciar durante casi cinco meses también al capitán Manuel Locatelli.

El centrocampista ha sido operado de la rodilla y su ausencia abre inevitablemente una grieta en una línea en la que la Juventus ya se había visto "obligada" a rehabilitar a Douglas Luiz y a mantener casi a regañadientes también a Teun Koopmeiners. Hoy, a ambos hay que considerarlos prácticamente titulares porque las hipótesis de un fichaje inmediato como agente libre están chocando inevitablemente con otro problema reglamentario.


  • BROZOVIC Y NO SOLO ESO

    El nombre que más fuerza cobra, también porque fue objeto de largas negociaciones durante el verano y sigue estando presente en las ideas de la Juventus, es el del exjugador del Inter Marcelo Brozovic. El croata, por el que también se interesa la Lazio, se ha quedado sin contrato tras la finalización de su acuerdo con el Al Nassr y está buscando un club para continuar su carrera regresando, por qué no, precisamente a Italia.

    Los otros perfiles ofrecidos en Turín, informa Tuttosport, son los de Yves Bissouma, sin equipo tras su salida del Tottenham; Ismael Bennacer, que quedó libre tras su salida del Milan pero ya tiene encaminada su llegada a Qatar; y, por último, Tanguy Ndombele, que pasó por Italia de la mano del Napoli y está libre tras su salida del Niza.

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  • EL PROBLEMA DE LAS LISTAS

    Sin embargo, el problema de Locatelli para la Juventus es mucho más amplio. Porque la composición de las plantillas debe hacerse siguiendo criterios rígidos e importantes, tanto a nivel económico (el salario que habría que dar al posible fichaje a coste cero acabaría afectando a los delicados equilibrios de la masa salarial de la Juventus, ya bajo la lupa de la UEFA) como a nivel técnico-reglamentario.

    Y precisamente a nivel reglamentario, el centrocampista italiano representaba un jugador «particular» para la Juventus en la cuestión de las listas entregadas a la UEFA (no sustituible) y a la Serie A. De hecho, Locatelli es un jugador «formado por la FIGC», es decir, formado en las categorías inferiores de los clubes italianos, y ocupa una de las 4 plazas dedicadas a este tipo de jugador.

  • Para un «extranjero» hace falta otro criterio

    La lista de la Serie A es modificable y actualizable, pero para sustituir a Locatelli por un jugador «extranjero», o mejor dicho no formado en las categorías inferiores italianas, como Brozovic y los demás perfiles citados, haría falta efectuar otro descarte.

    La Juventus debería excluir a un jugador extranjero, además de que, después de Año Nuevo, en esa lista tendrá que volver a entrar también el ya excluido Khephren Thuram.

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