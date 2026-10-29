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El peor dato del desastroso inicio de temporada de la Juventus es el del ataque, que ocupa el 13.º puesto de la Serie A por número de goles marcados, con apenas 11 tantos. El Inter, el equipo más goleador, ya ha anotado 25. En la Juventus han marcado Zhegrova y Bremer, con 2 goles cada uno, además de Conceicao, Douglas Luiz, Gatti, Kolo Muani, Koopmeiners, Nico Gonzalez y McKennie, todos con 1.

El dato de los delanteros es demoledor: un gol entre los dos en nueve jornadas, con un tanto de Kolo Muani y ninguno de Woltemade. Si siguen así, el francés y el alemán estarían en camino de ser recordados como la peor pareja de delanteros de todos los tiempos en la historia de la Juventus.

En la Europa League, en cambio, las cosas van mejor. En esta competición, la Juventus ha marcado 9 goles en tres partidos, repartidos así: Woltemade, 3; Kolo Muani y Celik, 2 cada uno; Alajbegovic y Nico Gonzalez, 1 cada uno.

En la liga, la mala etapa de la Juventus de cara al gol se prolonga ya desde hace años, hasta el punto de que se puede hablar de toda una era futbolística. En las siete temporadas de liga posteriores a la del último Scudetto (2019-20), la Juventus nunca ha tenido el mejor ataque de la Serie A y solo una vez ha subido al podio (3.º mejor ataque en 2025-26). Por lo demás, siempre ha ocupado puestos muy alejados de los primeros.