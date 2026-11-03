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Juventus, 100 millones de la ampliación de capital para fichajes: cinco delanteros en su punto de mira, los nombres

Juventus
B. Sesko
Fichajes
F. Balogun
A. Raimondo

Las dificultades de Kolo Muani y Woltemade y la ampliación de capital hacen que la Juventus ya mire al mercado de enero

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05 nov 2026

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Aprobación de las cuentas, nombramiento de dos miembros del consejo de administración y delegación de facultades al consejo para la ampliación de capital. Ese es el orden del día de la Junta de Accionistas de la Juventus de hoy. Las cuentas a 30 de junio de 2026 registraron una pérdida de 66 millones, mientras que la ampliación de capital es de 250 millones, «para apoyar el fortalecimiento de la estructura patrimonial y la competitividad deportiva, posibles mejoras de los activos inmobiliarios estratégicos (en primer lugar, el Allianz Stadium), la puesta en valor de la marca y la sostenibilidad económica y financiera». El accionista mayoritario Exor, holding de la familia Elkann-Agnelli, garantiza la cobertura de su parte (65,4 %) y de las acciones que eventualmente queden sin suscribir.

La ampliación de capital de 250 millones podría acabar proporcionando, entre enero y el próximo verano, unos 100 millones disponibles para fichajes. Una cantidad importante para invertir en futbolistas de probada solvencia. Como resulta evidente y como confirmaron las intervenciones durante la Junta, en particular las palabras de Stefano Cerrato, director financiero de la Juventus, la clasificación para la próxima Champions League es de una importancia fundamental para las cuentas de la Juventus y, por consiguiente, para su desarrollo deportivo. Por eso, no se descarta que, ante las dificultades mostradas al comienzo de la temporada por el equipo de Luciano Spalletti, la directiva invierta ya en enero una parte de los fondos procedentes de la ampliación de capital.

  • EL DELANTERO CENTRO

    La mayor urgencia está en el puesto de delantero centro. El promedio goleador de Randal Kolo Muani y Nick Woltemade en liga es dramático: un gol entre los dos (de Kolo Muani) en 10 jornadas de la Serie A (en la Europa League les va mejor, con 3 goles del alemán y 2 del francés). Es evidente que, con un promedio goleador así de sus dos delanteros centro, la Juventus difícilmente podrá aspirar a terminar entre los cuatro primeros de la clasificación. Antes del mercado de enero, Spalletti tendrá que confiar necesariamente en ambos. Después, en enero, si no salta la chispa y el promedio goleador no mejora, la Juventus se verá prácticamente obligada a acudir al mercado en busca de un delantero centro cuyas características se ajusten más a lo que pide Spalletti (uno como Vlahovic, para entendernos) y que, sobre todo, tenga mayor capacidad goleadora que Kolo Muani y Woltemade, al margen de la aportación que pueda hacer de ahora en adelante Jeff Ekhator, nacido en 2006, a su regreso tras un inicio de temporada marcado por las lesiones.

    La Juventus seguirá de cerca durante estos meses la situación de Benjamin Sesko en el Manchester United y de Florian Balogun en el Mónaco: tanto el nueve esloveno como el estadounidense tienen características de las que carecen los dos actuales delanteros centro de la Juventus. En la lista también figura Brian Brobbey, delantero neerlandés del Sunderland nacido en 2002. Entre los objetivos de la Juventus también está Antonio Raimondo, nacido en 2004 y jugador del Frosinone, que lleva 8 goles en 9 partidos de liga. Sin embargo, la lesión que sufrió el joven delantero el domingo contra el Torino, con afectación de los ligamentos del tobillo y una baja de unos dos meses, podría aplazar la posible operación hasta el próximo verano, en lugar de cerrarse en el mercado de invierno. Por último, a la lista se suma Younes Ebnoutalib, alemán nacido en 2003 que juega en el Eintracht de Fráncfort y que ha marcado 8 goles en 10 partidos esta temporada entre la Bundesliga y la Copa de Alemania.

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