La mayor urgencia está en el puesto de delantero centro. El promedio goleador de Randal Kolo Muani y Nick Woltemade en liga es dramático: un gol entre los dos (de Kolo Muani) en 10 jornadas de la Serie A (en la Europa League les va mejor, con 3 goles del alemán y 2 del francés). Es evidente que, con un promedio goleador así de sus dos delanteros centro, la Juventus difícilmente podrá aspirar a terminar entre los cuatro primeros de la clasificación. Antes del mercado de enero, Spalletti tendrá que confiar necesariamente en ambos. Después, en enero, si no salta la chispa y el promedio goleador no mejora, la Juventus se verá prácticamente obligada a acudir al mercado en busca de un delantero centro cuyas características se ajusten más a lo que pide Spalletti (uno como Vlahovic, para entendernos) y que, sobre todo, tenga mayor capacidad goleadora que Kolo Muani y Woltemade, al margen de la aportación que pueda hacer de ahora en adelante Jeff Ekhator, nacido en 2006, a su regreso tras un inicio de temporada marcado por las lesiones.

La Juventus seguirá de cerca durante estos meses la situación de Benjamin Sesko en el Manchester United y de Florian Balogun en el Mónaco: tanto el nueve esloveno como el estadounidense tienen características de las que carecen los dos actuales delanteros centro de la Juventus. En la lista también figura Brian Brobbey, delantero neerlandés del Sunderland nacido en 2002. Entre los objetivos de la Juventus también está Antonio Raimondo, nacido en 2004 y jugador del Frosinone, que lleva 8 goles en 9 partidos de liga. Sin embargo, la lesión que sufrió el joven delantero el domingo contra el Torino, con afectación de los ligamentos del tobillo y una baja de unos dos meses, podría aplazar la posible operación hasta el próximo verano, en lugar de cerrarse en el mercado de invierno. Por último, a la lista se suma Younes Ebnoutalib, alemán nacido en 2003 que juega en el Eintracht de Fráncfort y que ha marcado 8 goles en 10 partidos esta temporada entre la Bundesliga y la Copa de Alemania.