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«¡Justos de fuerzas!». Alex Neil ofrece una sincera actualización sobre el estado físico del mermado Millwall antes del choque contra el West Ham
Neil, satisfecho con un punto muy trabajado en Middlesbrough
El entrenador del Millwall, Alex Neil, expresó una enorme satisfacción después de que su equipo lograra un empate 2-2 a domicilio ante el Middlesbrough entre semana. El Millwall sorprendió al marcharse al descanso con una ventaja de dos goles gracias a los tantos de Tairyk Arconte y Lyndon Dykes, antes de que el conjunto local reaccionara para igualar en la segunda mitad.
El resultado convirtió al Millwall en el primer equipo en sacar puntos al Middlesbrough en el Riverside Stadium esta temporada.
Supuso un impulso muy necesario después de haber perdido cuatro de sus cinco partidos anteriores en todas las competiciones.
- NurPhoto
El entrenador elogia a la plantilla por luchar en plena crisis de lesiones
Hablando después del partido, Neil elogió a sus jugadores por sobreponerse a una grave crisis de lesiones que ha dejado fuera a 11 habituales del primer equipo. Admitió que los exigentes calendarios de viaje y los partidos intersemanales consecutivos han llevado a su plantilla al límite físico.
A pesar del gol del empate en los últimos minutos, el técnico escocés se negó a cuestionar el compromiso de su equipo.
«No puedo reprochar nada al esfuerzo», declaró Neil. «Ya llevamos cuatro martes consecutivos. Este fin de semana tenemos al West Ham y ahora mismo hay muchos chicos que están al límite. Estoy realmente satisfecho con el esfuerzo que han hecho».
Una Inglaterra mermada se prepara para su primer derbi desde 2012
El trabajado empate llega justo antes del esperado duelo del sábado ante el West Ham United en The Den. Este partido histórico supone el primer enfrentamiento oficial entre los fieros rivales londinenses desde febrero de 2012, cuando el West Ham logró una victoria por 2-1.
Situado a solo cuatro puntos del liderato de la Championship, el Millwall aspira a poner en aprietos al líder de la liga pese al cansancio que arrastra.
El West Ham afronta el partido con el objetivo de regresar de inmediato a la Premier League tras su descenso.
- APL
El Millwall aspira a superar el cansancio para el choque en casa
Con poco tiempo de recuperación antes del saque inicial del sábado, Neil debe apoyarse en el espíritu de equipo para afrontar este duelo de alta exigencia. El entrenador subrayó que hacer de su equipo un rival difícil de batir sigue siendo su principal objetivo.
El Millwall espera aprovechar el ambiente de The Den para lograr una victoria vital sobre su eterno rival.
El Millwall continúa con su preparación decidido a brindar a su afición en casa una actuación memorable en el derbi.
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