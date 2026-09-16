El entrenador del Millwall, Alex Neil, expresó una enorme satisfacción después de que su equipo lograra un empate 2-2 a domicilio ante el Middlesbrough entre semana. El Millwall sorprendió al marcharse al descanso con una ventaja de dos goles gracias a los tantos de Tairyk Arconte y Lyndon Dykes, antes de que el conjunto local reaccionara para igualar en la segunda mitad.

El resultado convirtió al Millwall en el primer equipo en sacar puntos al Middlesbrough en el Riverside Stadium esta temporada.

Supuso un impulso muy necesario después de haber perdido cuatro de sus cinco partidos anteriores en todas las competiciones.