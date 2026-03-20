Según ha revelado el Rheinische Post, el Borussia Mönchengladbach recibiría una suma de seis cifras si este jugador excepcional fichara por un equipo extranjero.
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Justo su archirrival se lleva una parte del pastel. El traspaso de Said El Mala supondría una lluvia de dinero que causaría revuelo
Y es que, en ese caso, los «Potros» tendrían derecho a recibir un 0,25 % por cada año de formación, en virtud del mecanismo de solidaridad de la FIFA. Si se tiene en cuenta la cifra de traspaso que se baraja, de entre 35 y 40 millones de euros, el pago ascendería a entre 260 000 y 300 000 euros, que irían a parar a las arcas del Gladbach. Asimismo, en caso de que El Mala fiche por un equipo extranjero, el Viktoria de Colonia y el TSV Meerbusch podrían alegrarse de recibir una importante suma de dinero.
En los últimos días se han multiplicado los informes de que El Mala podría abandonar el Colonia este verano. Según se ha podido saber, el jugador ya habría llegado a un acuerdo de principio con el Brighton & Hove Albion para su fichaje. Por ello, se han reanudado las negociaciones entre ambos clubes, después de que el traspaso fracasara en invierno. En aquel momento, los Seagulls se topaban con la negativa del Effzeh a pesar de una oferta de 30 millones de euros, y ahora tendrían que poner sobre la mesa cinco millones de euros más, además de bonificaciones.
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Demasiado pequeño: el Gladbach descartó en su día a El Mala
Según el Kölner Stadtanzeiger, además del Brighton, el Chelsea FC también muestra un gran interés por El Mala, quien recientemente se separó de su agente y ahora está representado por su familia. Sin embargo, según matiza el informe, parece que los Blues no ficharían a su hermano Malek, lo que, no obstante, sería un factor decisivo para la decisión futura del joven de 19 años. Además, la situación competitiva en el club londinense de primera división es mucho más tensa, por lo que en el pasado se han cedido numerosos talentos, sobre todo al club asociado Racing de Estrasburgo.
El Mala supone esta temporada una especie de seguro de vida para el Colonia. Aunque el entrenador Lukas Kwasniok a menudo solo lo ha utilizado como suplente, este joven de tan solo 19 años suma nueve goles y cuatro asistencias en la Bundesliga. Ningún jugador profesional del FC tiene más participaciones en goles.
En Gladbach, sin embargo, El Mala no había logrado imponerse e incluso fue descartado en 2021, antes de recalar en el Colonia tras pasar por el Meerbusch y el Viktoria Colonia. «Said era entonces muy pequeño, lo que le hacía estar en clara desventaja atlética frente a sus rivales y no ser competitivo a ese nivel. Algunos chicos simplemente necesitan un poco más de tiempo para desarrollarse», declaró al respecto en noviembre al diario Bild su entonces entrenador del equipo sub-15, Sven Schuchardt. El sábado se disputará el derbi número 100 de la Bundesliga entre ambos rivales.
¿Se ha esfumado el sueño del Mundial? El Mala no está en la convocatoria de Nagelsmann
Gracias a sus excelentes actuaciones esta temporada, El Mala puede incluso albergar una pequeña esperanza de ser convocado para el Mundial. Aunque en noviembre aún formaba parte de la convocatoria del seleccionador nacional Julian Nagelsmann, el extremo no figura en la lista de marzo.
En su lugar, El Mala ha sido convocado para la selección sub-21 con motivo de los partidos de clasificación para la Eurocopa. Ya se había incorporado a la selección juvenil de la DFB tras el primer partido amistoso en noviembre. En la selección absoluta, Nagelsmann decidió no alinearlo.
Además, en caso de lesión, no se descarta que El Mala sea convocado a posteriori para los partidos internacionales contra Suiza (27 de marzo) y Ghana (30 de marzo). El tren del Mundial tampoco ha salido aún —para nadie, como Nagelsmann subrayó en varias ocasiones durante la presentación de la convocatoria el jueves.
Said El Mala: estadísticas del 1. FC Köln esta temporada
Partidos oficiales Goles Asistencias Tarjetas amarillas 28 9 4 3