En el podcast «Spielmacher» de Sky, el defensa Niklas Süle anunció su retiro del fútbol profesional. Su contrato con el BVB vence al final de esta temporada. Durante la charla recordó los mejores momentos de sus 13 años como profesional y admitió sus recurrentes problemas de peso. Hacia el final, interrumpió la entrevista, entró en una habitación y salió con una bolsa de McDonald's llena de comida. Su franqueza y autocrítica, aún más notables tras los numerosos reveses de su carrera, son raras en el fútbol profesional.
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¡Justo antes se emocionó! Niklas Süle interrumpe su última entrevista y entra con una bolsa de McDonald's
Antes de mostrar su grasiento regalo, Süle habló de su personalidad y subrayó con orgullo que nunca cedió: «En todos los clubes he sido claro. Le dije al Dortmund: “Si buscáis un capitán que grite, no soy yo”». Pasé una hora a solas con Marco Rose; él me motivó, me entendió y sacó lo mejor de mí. Después fui segundo o tercer capitán y llevé el brazalete 15 veces, pese a mi reserva. Pensé: “Quizá lo hacen porque dicen: ‘Oye, él se gana el sueldo. Tiene que ir por delante’”. ¿Por qué funcioné tan bien durante tanto tiempo en el Bayern? Porque allí había otros jugadores que asumían ese papel. Todos en el equipo lo sabían», agregó, y concluyó: «En el partido no hablo».
Nunca forcé a nadie ni dije: “Págame y ven a por mí”. Siempre usé otras cartas. Quien afirme lo contrario miente. Por mi franqueza, hasta mi agente, Volker Struth, me advirtió. «A veces tienes que tener cuidado de no ser demasiado sincero», le advirtió. «He conocido a miles de jugadores y ninguno diría: “Süle era un capullo”. Para mí la persona siempre ha sido más importante que jugar 30 partidos más».
No es que lo haya hecho todo bien, pero eso me enorgullece más que cinco campeonatos o cinco Champions. Siempre he sido así. Nunca me he creído por mi deporte. Mi familia y mis amigos más cercanos están muy orgullosos de eso. Lo sé», dijo, y añadió con lágrimas en los ojos: «Esto casi me emociona». Un instante después llegó la gran aparición de la bolsa de McDonald's, tras lo cual Hellmann también se echó a reír.
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Süle ha tenido problemas de peso en repetidas ocasiones
«No sé qué hora es, pero tengo mucha hambre», dijo Süle con una amplia sonrisa y salió de la sala. «Pensé que, si esta fuera mi última entrevista como futbolista profesional, me habría comprado doce hamburguesas con queso. Solo soy yo —somos cuatro, si cada uno come tres ya puede calcular—, pero en realidad yo me como unas seis. Era solo una broma, por si a alguien le apetece». Poco después le dio un bocado y, con la boca llena, admitió que se le había ocurrido en el coche. Hellmann también tomó una.
Minutos antes, Süle había confesado que los problemas de peso marcaron su carrera: en el Bayern, ayunaba y sudaba con una chaqueta impermeable en la sauna la víspera del pesaje semanal.
Niklas Süle: datos de rendimiento y estadísticas a lo largo de su carrera
Estadísticas BVB FC Bayern TSG Hoffenheim Partidos 109 171 117 Goles 3 7 8 Asistencias 5 5 4 Minutos jugados 7.497 12 654 9.813