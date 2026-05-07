¡Justo antes se emocionó! Niklas Süle interrumpe su última entrevista y entra con una bolsa de McDonald's

Antes de mostrar su grasiento regalo, Süle habló de su personalidad y subrayó con orgullo que nunca cedió: «En todos los clubes he sido claro. Le dije al Dortmund: “Si buscáis un capitán que grite, no soy yo”». Pasé una hora a solas con Marco Rose; él me motivó, me entendió y sacó lo mejor de mí. Después fui segundo o tercer capitán y llevé el brazalete 15 veces, pese a mi reserva. Pensé: “Quizá lo hacen porque dicen: ‘Oye, él se gana el sueldo. Tiene que ir por delante’”. ¿Por qué funcioné tan bien durante tanto tiempo en el Bayern? Porque allí había otros jugadores que asumían ese papel. Todos en el equipo lo sabían», agregó, y concluyó: «En el partido no hablo».

Nunca forcé a nadie ni dije: “Págame y ven a por mí”. Siempre usé otras cartas. Quien afirme lo contrario miente. Por mi franqueza, hasta mi agente, Volker Struth, me advirtió. «A veces tienes que tener cuidado de no ser demasiado sincero», le advirtió. «He conocido a miles de jugadores y ninguno diría: “Süle era un capullo”. Para mí la persona siempre ha sido más importante que jugar 30 partidos más».

No es que lo haya hecho todo bien, pero eso me enorgullece más que cinco campeonatos o cinco Champions. Siempre he sido así. Nunca me he creído por mi deporte. Mi familia y mis amigos más cercanos están muy orgullosos de eso. Lo sé», dijo, y añadió con lágrimas en los ojos: «Esto casi me emociona». Un instante después llegó la gran aparición de la bolsa de McDonald's, tras lo cual Hellmann también se echó a reír.