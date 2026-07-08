Justin Bieber se une al espectáculo del descanso de la final del Mundial junto a Shakira, Madonna y BTS

Burna Boy, representante de África en este gran escenario, destacó la importancia del momento. «La Copa del Mundo de la FIFA es uno de los pocos eventos que realmente une al mundo», afirmó el artista. «Representar a África en el primer espectáculo del descanso de una final de la Copa del Mundo de la FIFA es un privilegio y una responsabilidad que no me tomo a la ligera. Es un honor participar en un espectáculo que celebra el fútbol y la cultura y crea más oportunidades educativas para los niños del mundo».

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, coincidió: «En lo que el mundo necesita, nada es más importante que la educación». «Estamos orgullosos de que Justin Bieber se una a Madonna, Shakira y BTS como coprotagonista del espectáculo del descanso de la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, en apoyo del Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA y de nuestra misión de ampliar el acceso a una educación de calidad y a oportunidades futbolísticas para los niños de todo el mundo».