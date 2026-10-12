El defensa neerlandés admitió que fue mentalmente agotador tener que ver los partidos desde fuera mientras el Arsenal luchaba por conquistar títulos y Países Bajos competía en el Mundial. Al recordar aquellos días difíciles ante los periodistas tras el partido, Timber explicó lo que le enseñó aquella experiencia: «Es duro. Te hace darte cuenta de la suerte que tienes cuando puedes jugar y estás en forma.

«Es duro cuando tu equipo lucha por algo tan importante y no puedes ayudar como te gustaría. También es una oportunidad para aprender, pero así es la vida, creo. Yo salí bien de aquello. Nosotros también, al proclamarnos campeones, lo cual es increíble. Así que ahora me siento agradecido de haber vuelto y de estar en forma. Te das cuenta de ello cuando no lo estás».