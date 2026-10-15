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¡Jurgen Klopp, Thomas Tuchel, Xabi Alonso! ¿Por qué tantos entrenadores de élite quieren a Jordan Henderson? Una exestrella del Chelsea explica el cariño que despierta el excapitán del Liverpool
Henderson formó parte de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de 2026.
Dicha decisión sorprendió a algunos, ya que el ganador de la Premier League y la Champions League tiene ya 36 años. Sin embargo, formó parte de la convocatoria de Inglaterra para la fase final del Mundial en Norteamérica, aunque una fractura de brazo, que sufrió en circunstancias desafortunadas mientras celebraba la épica victoria de Inglaterra sobre México, limitó su participación en aquel torneo.
Tuchel insistió en que el veterano centrocampista debía tener un sitio en sus planes y mantuvo a Henderson con el grupo después de que se sometiera a una operación. Muchos aficionados, algo desconcertados, cuestionaron la decisión inicial de convocarlo, pero sus compañeros no tardaron en acallar las dudas.
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El Chelsea ficha como agente libre al excapitán del Liverpool
El canterano del Sunderland está considerado un líder capaz de inspirar a sus compañeros, unas cualidades que quedaron patentes cuando heredó el brazalete de capitán de Steven Gerrard en Anfield. Además, siempre ha sido un profesional ejemplar que contribuye a mantener alto el nivel del grupo y sirve de modelo de conducta.
Klopp valoró esas cualidades en Merseyside, Tuchel las hizo suyas mientras trataba de emular a las leyendas de 1966 y Alonso no tardó en sumarlas a su equipo cuando el Brentford aceptó rescindir el contrato de Henderson y lo dejó disponible en el último mercado de fichajes.
Tras recuperar plenamente la forma física, ha disputado dos partidos con el Chelsea y estrenó su cuenta goleadora por todo lo alto al firmar un doblete, incluido un espectacular gol de falta desde 23 metros, en la victoria por 5-1 ante el Bournemouth.
Por qué los grandes entrenadores quieren lo que Henderson puede aportar
Preguntado por qué tantos entrenadores de primer nivel quieren a Henderson, que también trabajó con Gerrard en la liga saudí y fue capitán del gigante neerlandés Ajax, el exextremo del Chelsea Nevin, que habló en colaboración con NetBet Sport Betting, declaró a GOAL: «Es una observación muy acertada, porque dentro del fútbol no se le considera en absoluto una figura divisiva. ¡Quizá sí para una o dos personas!
«Creo que tiene una gran capacidad para leer el juego, sobre todo en defensa, aunque, evidentemente, marcó un par de goles el pasado fin de semana. Pero, además, no se preocupa solo de sí mismo. Hay jugadores que ayudan a construir un equipo. Son los que mantienen unido al grupo, los que necesitas. Y si alguien no hace lo que debe, se pasa de la raya o no tiene la actitud adecuada, hay ciertos jugadores, que antes eran muy habituales y quizá ahora no lo son tanto, que le dicen: “No me importa cuánto hayas costado ni quién te creas que eres. Haz esto”. Así de sencillo y directo.
«Creo que eso es un talento en el fútbol moderno. No es que se haya perdido, pero se daba por hecho que siempre habría jugadores así. Sin embargo, cuando tienes a muchos jugadores mercenarios llegados de distintos países, puede que no estén entregados por completo al grupo al que pertenecen. Así que, cuando hay un problema con la ética de un equipo, y me refiero a que todos trabajen juntos, los necesitas.
«Hay otra cosa. Si la persona con la personalidad más fuerte de un club no ejerce una buena influencia, puede ser brillante sobre el terreno de juego, pero, si la dejan fuera del equipo, se convierte en una pesadilla. Y sigue siendo quien tiene la personalidad más fuerte. Eso no es lo que quieres.
«Lo que quieres es a alguien que, aunque no juegue, esté en el banquillo o se quede fuera de la convocatoria, siga ahí, haciendo y diciendo lo correcto. Y esa es, más o menos, una descripción de Jordan Henderson».
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Henderson tiene un papel importante que desempeñar en Stamford Bridge
El Chelsea busca a alguien que tome las riendas de su centro del campo y dirija el juego desde esa zona, después de que el internacional argentino campeón del mundo Enzo Fernandez se marchara al Manchester City.
Moises Caicedo ocupará el puesto de pivote de Alonso en un sistema 3-4-2-1, pero Henderson debería disputar muchos minutos. Es un futbolista de rendimiento contrastado en la Premier League que se asegurará de que quienes le rodean den siempre el 100 %, aunque esas cualidades no siempre sean apreciadas por todos desde la grada.
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