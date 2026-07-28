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«¡Jurgen Klopp sin duda estará más a menudo en los estadios!»: Rudi Voller lanza un dardo a Julian Nagelsmann por ser «demasiado sensible» después de que Alemania confirmara a su nuevo seleccionador
Völler valora la salida de Nagelsmann
Voller reflexionó sobre la dinámica detrás de la salida de Nagelsmann, que estuvo marcada por una intensa presión pública y duras críticas mediáticas tras la sorprendente derrota de Alemania ante Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial. El director deportivo de la DFB sugirió que Nagelsmann acabó perdiendo su capacidad para inspirar a la plantilla. Voller también señaló que la sensibilidad del exseleccionador al escrutinio público y a las acusaciones externas hizo que su posición fuera cada vez más insostenible.
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Un ejecutivo critica al exentrenador
En una intervención en el Congreso Internacional de Entrenadores de Mainz, Voller reflexionó sobre por qué Nagelsmann acabó perdiendo el control de la selección nacional.
Tal y como recoge Kicker, Voller reconoció que, aunque Nagelsmann tuvo dificultades con su presencia en los estadios y su influencia sobre el equipo, la intensa presión mediática desempeñó un papel importante en su caída. Voller dijo: «Jurgen sin duda estará más a menudo en los estadios; eso no iba mucho con Julian. Pero esa no es la razón por la que Jonathan Tah falló el penalti contra Paraguay. Al final, Julian simplemente ya no tenía el respaldo necesario para inspirar a la gente. Quizá a veces era un poco demasiado sensible, pero ¿qué entrenador no lo es?
«Hiciera la decisión que hiciera, se interpretaba de forma negativa. Si criticaba a los jugadores, se le criticaba por ello. Si protegía a los jugadores, también se le criticaba por eso. A veces, fue demasiado duro y sencillamente injusto. Sinceramente, subestimé eso durante mucho tiempo; ese fue mi gran error. Luego intenté intervenir de vez en cuando con los medios durante el Mundial.
«Eso es simplemente lo que le toca a un entrenador en el fútbol profesional. Al final, se te juzga por los resultados puros, y esos fueron decepcionantes. Y también se te juzga por el estilo de juego, que tampoco fue bueno. Aun así, lo mantengo: Julian es una persona top, un gran tipo que ya ha tenido una gran carrera como entrenador y que todavía tiene otra gran etapa por delante. No pasará mucho tiempo antes de que vuelva a ello».
Klopp gana autoridad como entrenador
Klopp renunció a hacer una aparición en persona en Maguncia y explicó en un mensaje de vídeo que no quería «volver a generar titulares nada más empezar» antes de reflexionar sobre su regreso a los banquillos: «Convertirse en entrenador no es difícil. Ser entrenador, mucho más... Ahora yo mismo he vuelto a ser entrenador, algo que ya fue bastante difícil, y ahora tengo que demostrar que puedo seguir siéndolo. Ahora quiero centrarme por completo en eso».
También dejó un comentario en tono distendido sobre que Voller interviniera como su sustituto en el escenario: «Yo tampoco pensé nunca que eso pasaría».
Aunque reconoce el peso de la expectativa del público alemán, Voller cree que la brillante trayectoria de Klopp le da la autoridad para experimentar, reforzando el pleno respaldo de la DFB al exentrenador del Liverpool: «Aunque es un entrenador inmensamente experimentado, ya está notando el enorme peso que conlleva este cargo. Es un nivel completamente distinto, incluso comparado con los mejores equipos de club.
«Da igual lo que decidas, siempre hay 80 millones de personas debatiéndolo. Aun así, la gente hará la vista gorda de vez en cuando con Jürgen si algo no sale bien. Se lo ha ganado con su carrera como entrenador; eso no te lo regalan. Por eso tiene la autoridad y el poder para probar cosas. Y, en última instancia, seleccionará a los jugadores que puedan ejecutar sus ideas y su estilo de juego».
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¿Qué le espera ahora?
Klopp está ahora totalmente centrado en devolver la estabilidad táctica y mental a la selección alemana de cara al próximo parón internacional. Su principal prioridad será desbloquear todo el potencial de figuras clave como Jamal Musiala, Florian Wirtz y Kai Havertz para reactivar la suerte de Alemania tras su temprana eliminación del Mundial.
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