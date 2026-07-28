En una intervención en el Congreso Internacional de Entrenadores de Mainz, Voller reflexionó sobre por qué Nagelsmann acabó perdiendo el control de la selección nacional.

Tal y como recoge Kicker, Voller reconoció que, aunque Nagelsmann tuvo dificultades con su presencia en los estadios y su influencia sobre el equipo, la intensa presión mediática desempeñó un papel importante en su caída. Voller dijo: «Jurgen sin duda estará más a menudo en los estadios; eso no iba mucho con Julian. Pero esa no es la razón por la que Jonathan Tah falló el penalti contra Paraguay. Al final, Julian simplemente ya no tenía el respaldo necesario para inspirar a la gente. Quizá a veces era un poco demasiado sensible, pero ¿qué entrenador no lo es?

«Hiciera la decisión que hiciera, se interpretaba de forma negativa. Si criticaba a los jugadores, se le criticaba por ello. Si protegía a los jugadores, también se le criticaba por eso. A veces, fue demasiado duro y sencillamente injusto. Sinceramente, subestimé eso durante mucho tiempo; ese fue mi gran error. Luego intenté intervenir de vez en cuando con los medios durante el Mundial.

«Eso es simplemente lo que le toca a un entrenador en el fútbol profesional. Al final, se te juzga por los resultados puros, y esos fueron decepcionantes. Y también se te juzga por el estilo de juego, que tampoco fue bueno. Aun así, lo mantengo: Julian es una persona top, un gran tipo que ya ha tenido una gran carrera como entrenador y que todavía tiene otra gran etapa por delante. No pasará mucho tiempo antes de que vuelva a ello».