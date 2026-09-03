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Jurgen Klopp, seleccionador de Alemania: visita al Mainz, al Eintracht Frankfurt y al Bayern de Múnich antes del debut ante Países Bajos
Klopp pone en marcha una gira proactiva por la Bundesliga
Apenas dos semanas después de asumir el cargo de seleccionador de Alemania, Jürgen Klopp está alterando radicalmente la estructura del equipo nacional al introducir una implicación directa y muy activa con los clubes de la Bundesliga. En lugar de limitarse a observar desde la grada, el técnico de 59 años está visitando centros de entrenamiento, reuniéndose con directivos de los clubes y presenciando sesiones no públicas.
Su agenda reciente incluye visitas al Bayern de Múnich, VfB Stuttgart, FC Augsburg, Eintracht Frankfurt y su antiguo equipo, el Mainz 05. Este enfoque práctico permite a Klopp evaluar en persona a posibles convocados para la selección, entre ellos el defensa del Stuttgart Finn Jeltsch y el delantero del Frankfurt Younes Ebnoutalib.
Estas visitas suponen un cambio claro de estrategia mientras Klopp se prepara para su debut oficial como seleccionador al frente de Alemania.
- Kirchner-Media
Generar confianza con los entrenadores de clubes
Un elemento clave de la estrategia de Klopp es establecer vías de comunicación abiertas con los entrenadores del fútbol nacional, una dinámica que valoraba durante su etapa en los banquillos. Durante su visita a Maguncia, Klopp mantuvo largas conversaciones con el entrenador Urs Fischer y con el director deportivo Christian Heidel.
Klopp expuso su visión de una relación de trabajo colaborativa entre el cuerpo técnico de la selección y los entrenadores del fútbol nacional.
"Quiero trabajar con los entrenadores en el futuro, igual que trabajo con los jugadores", dijo Klopp. "Se trata de construir una relación de confianza con los entrenadores. Debería ser una colaboración que me habría gustado tener cuando aún era entrenador de club. Eso es lo que ofrezco".
Captación de talento binacional y regresos emotivos
Las visitas de Klopp cumplen tanto una función táctica como de captación, algo que quedó reflejado en una larga conversación con el delantero de 22 años del Eintracht Frankfurt Younes Ebnoutalib. Nacido en Fráncfort de madre alemana y padre marroquí, el atacante firmó un hat-trick en la jornada inaugural, lo que llevó a Klopp a presentarle personalmente un proyecto de futuro con la selección alemana.
La gira también incluyó un emotivo regreso al Mainz 05, donde Klopp pasó 18 años como jugador y entrenador. Observó un entrenamiento a puerta cerrada en el Wolfgang Frank Campus de Bruchweg, y destacó las mejoras del club en materia de infraestructuras modernas.
«No fue solo por razones nostálgicas, aunque por suerte también me encontré con algunas caras conocidas», añadió Klopp sobre su vuelta a Mainz.
- ANP
Cuenta atrás para el debut en Ámsterdam
Klopp anunciará su primera convocatoria oficial de Alemania el 17 de septiembre, antes de su estreno en la UEFA Nations League. Su debut como seleccionador llegará nueve días después, el 26 de septiembre, en Ámsterdam ante Países Bajos.
El partido de alto perfil también contará con un debut en el banquillo rival, ya que Xavi Hernandez se hará cargo de la selección neerlandesa por primera vez.
Tras observar la preparación del Bayern de Múnich antes de su duelo de la DFB-Pokal contra el VfL Osnabrueck y evaluar talento en toda Alemania, Klopp ultimará sus decisiones de convocatoria en los próximos días.
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